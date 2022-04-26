20年來第一人 馬克宏連任法總統

馬克宏順利連任法國總統，24日晚間偕第一夫人碧姬在巴黎向支持者謝票。（法新社）

2022/04/26 05:30

歐洲各國大鬆一口氣

〔編譯茅毅／綜合報導〕法國廿四日舉行總統大選第二輪決選，重演二○一七年由中間派的馬克宏和極右派的瑪琳．勒班對決大戲。根據法國內政部公布的開票結果，現任總統馬克宏以五十八．五四％的得票率勝選，躋身法國近廿年來首位連任成功的總統。得票率四十一．四六％的勒班雖敗猶榮，比五年前決選時成長約七．五六％。不過，這次決選的棄權率為廿八．一％，是一九六九年以來最高的第二輪棄權率。許多選民表示，只是不想讓勒班掌權，才把票投給馬克宏。

烏克蘭戰爭 勝選一大助力

馬克宏勝選讓歐洲各國大鬆一口氣，一般認為烏克蘭戰爭是馬克宏的一大助力。歐盟執委會主席馮德萊恩推文恭賀馬克宏當選，「我們會共同推動法國與歐洲前進」；歐盟理事會主席米歇爾也推文寫道，歐盟「現在能夠再仰賴法國五年」。俄羅斯總統普廷向馬克宏發送致賀訊息，烏克蘭總統澤倫斯基也稱馬克宏是「真正的朋友」。

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代表執政黨「共和前進！」的馬克宏，五年前決選時狂掃六十六．一％選票。他廿四日晚間在巴黎艾菲爾鐵塔下向支持者發表勝選感言，矢言撫平極度分裂的法國社會，坦言有些選民投給他，只是為阻擋極右派上台，對現狀的不滿導致許多選民選擇極右派，他有責任化解這些情緒，強調他是「全民總統」。

年僅四十四歲的馬克宏緊接著將迎戰六月舉行的國會下議院「國民議會」選舉，保有多數優勢對他未來五年能否實現其競選承諾至關重要。代表「國民聯盟」的勒班承認敗選，但強調絕不會「放棄」法國，已備戰國民議會選舉。

德國總理蕭茲、美國總統拜登、英國首相強森、中國國家主席習近平等各國領袖都向馬克宏致賀。在決選前，德國、葡萄牙、西班牙政界領袖罕見地投書媒體，呼籲法國選民向勒班說不。華盛頓郵報及英國廣播公司（BBC）報導，烏克蘭戰爭無疑影響法國大選至鉅，此次法國大選的結果強化了前德國總理梅克爾二○二一年卸任後，馬克宏做為歐洲實質領袖的地位。在俄國侵烏後，法國新聞和社群媒體轉而聚焦國外議題，馬克宏以現任總統身分與普廷會談，凸顯其世界領袖形象。在烏俄戰火已使歐洲各國領袖空前團結下，馬克宏勝選將使北約組織內部不致生波，危及法國對烏軍援。

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