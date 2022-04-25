英特種兵助烏？ 普廷下令徹查

（法新社）

2022/04/25 05:30

〔編譯孫宇青／綜合報導〕烏俄戰爭持續膠著之際，俄羅斯新聞社（RIA Novosti）廿三日披露，擅長破壞行動及游擊戰的英國「特種空勤團」（Special Air Service，ＳＡＳ）已進駐烏國西部大城利維夫，協助烏軍抗俄，俄總統普廷已下令蒐集證據。英國也承諾向烏提供更多防禦性武器。此外，土耳其對俄國民用和軍用飛機關閉通往敘利亞的領空，料對俄軍行動造成更多壓力。

土國關閉俄飛敘利亞領空

有普廷「私人中央情報局」之稱的俄羅斯調查委員會（Investigative Committee，ＩＣ）廿三日表示，已掌握英國ＳＡＳ在烏克蘭境內行動的相關報導，並已開始蒐集證據，指對方至少派出兩小隊、約二十人進駐利維夫，專門協助提升烏軍在俄軍控制區進行破壞和游擊行動的技巧和效率，而且他們也擅長在敵軍領土上招募及訓練特務。

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俄新社指出，英國ＳＡＳ在策劃政變、大規模抗爭、暗殺政治人物、招募特務（含高層人士），甚至「發動恐怖攻擊」等任務上，被視為全球首屈一指的部隊之一，且通常偽裝成醫療救護人員。俄國執法機構消息來源則指稱，ＳＡＳ由不乏教授等級的知識份子組成，且是各特殊領域的專家。據了解，俄方的消息可能是來自被俘虜的烏軍。

路透指出，由於俄國先前就警告北大西洋公約組織（ＮＡＴＯ）國家勿介入戰事，ＩＣ調查ＳＡＳ是否進駐烏國顯得格外重大，英國國防部則不予置評。英國在戰事爆發前的二月十七日，確曾派軍事人員赴烏協助進行反坦克武器的操作訓練，但強調早已撤回相關人員。此外，英國政府近日也證實，目前正有一小群烏軍在英國接受裝甲車駕駛訓練。

英國首相強森廿三日與烏克蘭總統澤倫斯基通電話，證實英將進一步提供裝甲車、無人機和反坦克武器，並在近日重啟駐基輔大使館。波蘭方面，迄今已提供烏克蘭四十輛坦克、六十輛裝甲車等總值十六億美元的軍備。

與此同時，土耳其外交部長卡夫索格魯（Mevlut Cavusoglu）透露，總統艾多根已向俄國總統普廷表示，土國將在四月底對俄國軍機和民航機關閉飛往敘利亞的領空，為俄國二○一五年介入敘利亞戰爭、土俄關係短暫緊繃以來，首度對俄下此重手，也是烏克蘭戰爭開打以來，土國對俄國最強力的回應。土國先前已對俄艦關閉博斯普魯斯海峽。

「彭博」指出，雖俄可能繞道伊朗領空，繼續輸送士兵和武器至敘，但土國此舉可能增加俄軍調度壓力，加速終止對烏戰爭。

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