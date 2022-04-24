抗中為大 西方忽視印度與俄的距離

美國總統拜登四月十一日在白宮和印度總理莫迪進行視訊會議後，不再提雙方在烏俄戰事上的分歧立場，反而強調「我們人民之間的深厚連結」及雙方「共同價值觀」。（美聯社檔案照）

2022/04/24 05:30

〔編譯周虹汶／綜合報導〕對於俄軍入侵烏克蘭，中國和印度表面上皆擺出中立立場且與俄國延續戰略關係，西方近日對兩國態度卻大相逕庭，英國首相強森甚至刻意掩飾英、印之間對俄國的「分歧」看法。專家分析指出，全因美國認為中國對世界和平的威脅性比俄國更大，聯合印度力抗中國崛起至關重要，以致西方得咬緊牙關，可說是印度給西方上了一堂國際外交大師課。

美國有線電視網（CNN）分析指出，西方直至上月還在批評印俄關係，因它拒絕譴責俄國進犯烏國的暴行，且趁機購入打折的俄國石油，完全無視國際對俄制裁。美國白宮清楚表達過對印度的不悅與失望，直稱印度「有些搖擺」。此態度卻一夕轉變，美國總統拜登本月和印度總理莫迪會面時強調「我們人民之間的深厚連結」及雙方「共同價值觀」。但印方對烏立場毫無變化，今年前幾個月購買的俄國石油量甚至已和去年全年等量，四月七日還在聯合國大會投票決定是否暫停俄國於人權理事會成員資格一事棄權。

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英國倫敦國王學院國際關係教授潘特認為，此乃美國意識到自身需把印度視為「需要被爭取的新夥伴」。其實印、美都對中國日益強大的軍事實力深感不安，在拜登見到莫迪後，雙方這股共同擔憂才終於明確表達，美國防部長奧斯汀當時警告說：中國正試圖「重塑該地區和國際體系」，美印發現雙方有拓展軍事合作的新機會。印度智庫「塔克夏許拉研究所」的中國研究員凱瓦拉馬尼（Manoj Kewalramani）認為，這代表儘管印美在烏克蘭問題有分歧，兩國對「彼此立場的了解」卻很深刻。

美國國務卿布林肯也注意到，印度從冷戰時期採取不結盟政策到一九七○年代開始與俄發展關係，「美國當時未能成為印度夥伴」，說明了印度對俄關係一直和西方採取不同路線。

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