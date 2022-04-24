援烏長期防禦 美邀40國軍方開會

烏克蘭總理什米加爾（右二）廿二日在美國國務院與美國國務卿布林肯（左二）會晤，聲稱面對俄羅斯入侵的烏國很快就會迎來勝仗。（法新社）

2022/04/24 05:30

已有廿國允諾與會

〔編譯周虹汶／綜合報導〕聯合國廿二日表示，秘書長古特瑞斯排定廿六日赴俄和俄國總統普廷協商停戰事宜，廿八日再轉往烏國和烏國總統澤倫斯基會面討論進一步人道協助事宜。美國國防部也邀請四十國軍事將領廿六日於美國設在德國的「拉姆施泰因空軍基地」討論烏國長期安全需求，已有廿國允諾與會。

聯合國秘書長擬會俄烏領袖

聯合國自俄國侵烏戰事開打以來，處於被邊緣化地位。鑑於聯合國安全理事會的美國、法國、英國、中國、俄國等五個常任理事國在此議題立場分裂，古特瑞斯為奪回聯合國的主動性，上週透過烏、俄兩方的常駐聯合國代表團個別提出會面要求。他的發言人杜加里克表示，「在這個充滿高度危險和後果的時刻，他想討論在烏克蘭實現和平的緊急措施。」

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俄國克里姆林宮廿二日也證實廿六日確有會面行程。自古特瑞斯二月廿四日譴責俄國侵烏違反《聯合國憲章》後，普廷即不曾再接過他的電話或有任何聯繫。至於澤倫斯基，古特瑞斯也只在上月廿六日和他通過一次話。古特瑞斯十九日曾呼籲俄方在東正教復活節聖週自廿一日進行人道停戰四天，以便衝突地區百姓安全撤離，但遭拒絕。

西方國家目前正加速運送重型武器給烏克蘭，為確保烏克蘭長期安全，美國帶頭邀請多國出席北約在歐洲最大空軍基地「拉姆施泰因空軍基地」的會議，目前已有廿國國防部長及高階將領接受美國國防部長奧斯汀邀請。

目前約卅國軍援烏國

五角大廈發言人柯比表示，奧斯汀廿六日希望志同道合的國家可從那天起開始討論烏國所需的長期防禦，「主要是關於軍隊現代化，以及確保他們的軍隊依舊強大且能繼續邁進。」

含美國在內，目前約有卅國供應烏軍軍事裝備、彈藥等物資。柯比表示，奧斯汀「也想從更長遠、更寬廣的角度來看烏國在戰爭結束後將須保持何種防衛關係」，意謂將彙整盟國夥伴工業能力，以了解其軍火商未來可如何持續援烏。但他強調，此非北約主辦會議，故不一定能產出具體成果。

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