不計經損 烏基建戰損達600億美元

俄國調派的車臣特種部隊軍人廿一日在圍城馬立波的「亞速煉鋼廠」行政大樓前，大樓內發出火光。（路透）

2022/04/23 05:30

戰後重建 每月需70億美元

〔編譯管淑平／綜合報導〕世界銀行總裁馬爾帕斯廿一日指出，俄羅斯侵略烏克蘭的戰爭，迄今對烏國建築物、基礎設施等造成的實體損失估計已達六百億美元；烏國總理什米加爾則說，烏國戰後重建經費預估需六千億美元。烏國總統澤倫斯基在對世銀發表的視訊談話中指出，烏國戰後重建每個月需要七十億美元，呼籲把俄國遭凍結的資產拿來彌補烏國的經濟損失。

世銀廿一日在春季會議期間召開會外會，討論烏克蘭的金融援助需求，馬爾帕斯指出，六百億美元還是「狹隘」的戰爭損失初步估計，不包括對烏克蘭造成與日俱增的經濟損失，而且，「這場戰爭還在持續，當然這些金額也正在增加」。國際貨幣基金（IMF）在最新的世界經濟展望報告中指出，烏國今年和明年經濟將萎縮三十五％。

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預估烏GDP衰退30至50％

親自參與會議的什米加爾指出，烏國國內生產總值（GDP）將因戰爭衰退三十％到五十％，目前直接與間接損失總計達五六○○億美元，為烏國經濟規模的三倍多，預估戰後重建花費將達六千億美元。什米加爾說，「如果我們不一起阻止這場戰爭，損失還會大幅增加」；他並提出以類似二次世界大戰後的「馬歇爾計畫」協助烏國重建，呼籲IMF會員國動用十％的「特別提款權」（SDR）來支持烏克蘭。

澤倫斯基提戰爭稅 應由俄買單

澤倫斯基在視訊談話中提出成立「戰爭特別稅」，並要求將制裁俄羅斯、凍結俄國資產的資金，用來協助烏國重建，以及賠償對他國造成的損失。

美國財政部長葉倫在記者會上似乎也呼應這一點，表示俄羅斯應該負擔一些烏國的重建費用，「很清楚的，烏克蘭這筆重建費用最終會很龐大」，「我想我們應該尋求無論如何要俄羅斯提供一些烏克蘭重建所需」；不過，她提醒，把俄國央行遭凍結的儲備資金用於重建烏國，會是「重大一步」，需要與國際夥伴討論和同意，「我不會想輕率採取這一步」。

促國際金融機構排除俄

另外，澤倫斯基也敦促國際，有必要立即將俄羅斯排除在世銀、IMF等國際金融機構之外，而且，所有國家「必須立即準備中斷與俄羅斯的一切關係」。

烏克蘭總統澤倫斯基二十一日以視訊方式向葡萄牙國會發表演說，呼籲葡國支持烏克蘭。（法新社）

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