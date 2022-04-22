民意支持 瑞典加速申入北約

瑞典正加快評估是否申請加入北約組織，與芬蘭保持同步。圖為瑞典總理安德森（中）十三日和芬蘭總理馬林在斯德哥爾摩會面。（歐新社）

2022/04/22 05:30

〔編譯楊芙宜／綜合報導〕烏俄戰爭已八週，在芬蘭國會展開辯論、進一步推動加入北大西洋公約組織（NATO）之際，瑞典申請加入北約的動能正在增強。彭博報導，瑞典外交部長林德（Ann Linde）接受該國公共電台Ekot頻道訪問時表示，針對一項可能成為北約成員國的申請，各政黨擬加快審議過程，原本計畫五月底前完成討論的時程，應會提前至五月十三日。

加快國內審議 與芬蘭同步

這代表瑞典計畫加快對申入北約審慎分析的過程，以維持和芬蘭同步。林德說，「烏克蘭情勢持續惡化，芬蘭已提出其分析，而瑞典有很大壓力跟進。」

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在芬蘭政府完成一項評估國家安全環境改變的白皮書之後，芬蘭國會廿日已展開辯論程序，為申入北約鋪路。芬蘭國會十大黨團領袖中，有八個黨團領袖表態支持加入北約，或和北約軍事結盟，包括社民黨籍總理馬林（Sanna Marin）政府最大盟友中間黨。

林德指出，芬蘭是瑞典最親密的盟邦，芬蘭申入北約將影響瑞典的安全環境，「因此，非常重要的是，我們對彼此進程有充分洞悉，我們也的確如此，以及我們合理地相互配合協調。」

瑞典有長達兩百年歷史以維持中立著稱，芬蘭則是和俄羅斯邊界最長的歐盟國家，瑞、芬兩國長期秉持軍事不結盟原則，在安全政策上密切協同行動。俄羅斯入侵烏克蘭後，兩國民意和政壇風向急遽轉變。

芬蘭近期民調顯示，加入北約的支持度從過去廿多年來的兩成至三成，暴增至逾六成。

瑞典「晚報」（Aftonbladet）廿日公布新民調顯示，高達五十七％受訪者支持成為北約成員國，僅廿一％反對。在社民黨人中，更以四十一％支持對廿五％反對，支持加入北約首次成為多數。值得注意的是，力挺社民黨的該報已公開支持加入北約，被視為社民黨立場轉變的風向。瑞典執政的社民黨過去長期反對加入北約，認為應維持永久中立。

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