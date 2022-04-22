UN秘書長提議普廷停火會面 英相諷「和鱷魚談判」

西班牙總理桑傑士（左）與丹麥總理佛瑞德里克森（右）21日抵達烏克蘭首都基輔訪問，烏國副總理斯特法尼希納（中）前往迎接。（路透）

2022/04/22 05:30

〔編譯管淑平／綜合報導〕聯合國秘書長古特瑞斯向俄羅斯、烏克蘭提出希望分別與兩國領導人會面，討論結束烏俄戰爭之道。不過，英國首相強森廿日對透過外交途徑止戰潑冷水，表示與俄國總統普廷談判，無異於「和鱷魚談判」。

聯合國發言人杜雅里克廿日表示，已於十九日下午分別致函烏、俄兩國常駐聯合國代表團，邀請烏國總統澤倫斯基、俄國總統普廷，分別在基輔和莫斯科，與秘書長古特瑞斯會面，希望值此情勢岌岌可危且有重大後果之際，討論為烏克蘭帶來和平以及基於聯合國憲章和國際法的多邊主義未來的緊急行動。

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俄羅斯侵略烏克蘭以來，聯合國大多被邊緣化，一部分原因在於，安理會五個常任理事國對這場戰爭的立場分歧；古特瑞斯也僅在三月廿六日與澤倫斯基通過一次電話，兩人少有接觸；而他在開戰後批評俄羅斯侵略烏克蘭違反聯合國憲章，普廷迄今未與他通話或者聯絡。

古特瑞斯十九日呼籲，在東正教復活節這週，俄烏戰爭廿一日起停火四天，讓平民能安全撤離戰區、人道援助物資能送入。但俄駐聯合國副大使紀柏梁（Dmitry Polyanskiy）說，停火提議是「假維和」、「不真誠」，反給烏克蘭喘息機會獲取武器。

英國首相強森廿日表示，任何就烏克蘭戰爭所進行的和談，都可能失敗，因為與普廷打交道，就像「與一隻已經咬著你的腿的鱷魚」談判；普廷的策略是盡可能吞掉、奪取烏國，或許再以強勢姿態談判，「基於普廷表現出缺乏善意，很難看出烏克蘭要怎麼和他談判」，因此，西方繼續軍援烏克蘭很重要，包括提供大砲。

澤倫斯基：沒看過俄和談書面建議

另外，澤倫斯基廿日表示，沒看過也沒聽說俄方送出和談書面建議，但克里姆林宮發言人佩斯科夫廿一日堅稱，「我方最新版本的構想已經交到烏克蘭談判代表手上」，並指澤倫斯基的說法顯示烏國向總統回報出了問題。雙方對此事各說各話，凸顯兩國除了在和談上的立場分歧，也溝通不良。

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