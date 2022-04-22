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    美再制裁俄 擴及虛擬貨幣

    歐盟理事會主席米歇爾（左）廿日訪問烏克蘭，與烏國總統澤倫斯基（右）舉行會談，並造訪飽受戰火摧殘的烏國城鎮博羅江卡。米歇爾強調，歷史不會忘記俄軍在當地犯下的戰爭罪行，必須將其繩之以法，還給受害者公道。（路透）

    歐盟理事會主席米歇爾（左）廿日訪問烏克蘭，與烏國總統澤倫斯基（右）舉行會談，並造訪飽受戰火摧殘的烏國城鎮博羅江卡。米歇爾強調，歷史不會忘記俄軍在當地犯下的戰爭罪行，必須將其繩之以法，還給受害者公道。（路透）

    2022/04/22 05:30

    G7允今年援烏逾二四○億美元

    〔編譯周虹汶／綜合報導〕俄羅斯進犯烏克蘭已八週，西方國家持續以各種行動聲援烏克蘭，包括廿日在「廿國集團」（G20）財長與央行總裁視訊會議時，美國、英國、加拿大在內的數國代表選在俄國代表準備發言時集體退席。此外，美國廿日再針對俄國祭出新制裁。「七大工業國集團」（G7）財政部長廿一日矢言今年提供烏國逾二四○億美元資金。

    美8億軍援5億金援 禁俄船停靠

    美國總統拜登廿一日在華府與烏克蘭總理什米加爾會晤後，宣布加碼提供烏克蘭八億美元軍事援助，與五億美元直接經濟援助，同時宣布禁止俄羅斯船隻停靠美國港口。

    拜登表示，將再提供八億美元軍援給烏克蘭，以對抗入侵烏東頓巴斯地區的俄軍，其中包括重型火砲武器、數十枚榴彈砲、十四萬四千發彈藥與戰術無人機。除了軍援，美國也將再提供五億美元人道與經濟援助。

    拜登同時宣布，任何懸掛俄羅斯國旗或是由俄羅斯所擁有或經營的船舶，都將不得停靠美國港口或進入美國海岸。拜登還說，目前沒有證據顯示馬立波已經陷於俄軍之手。

    俄財長G20發言 美英荷加離席抗議

    G20財政部長及中央銀行總裁會議廿日於美國華府召開，為該論壇在烏俄之戰開打後首度開會。美國先前要求G20輪值主席國印尼拒絕俄國財政部長與會，但不被印尼接受。會議開始後，當俄羅斯財政部長希魯阿諾夫準備發言時，美國財長葉倫、聯邦準備理事會主席鮑爾搶先離席，跟進的包括英國、荷蘭、加拿大官員與歐盟經濟執委。不過，西班牙、法國與德國官員沒有跟進，日本財務大臣鈴木俊一則以要當場譴責俄方為由而留下。加拿大副總理兼財長方慧蘭推文說，「世界民主國家不會袖手旁觀」，並附上多國官員一起離席後合影的照片。

    俄富豪在美資產凍結 禁與之交易

    美國廿日針對俄國商業銀行「TKB」等實體、寡頭及俄國虛擬貨幣挖礦企業「BitRiver」實施最新制裁。美國財政部表示，這是美方首次針對虛擬貨幣挖礦企業祭出制裁。「BitRiver」的數據中心設在西伯利亞。這波制裁名單含括逾四十個受制裁俄國實體或個人，以和俄國總統普廷交好的富豪馬洛費耶夫（Konstantin Malofeev）為首，其在美資產均遭凍結且美國人不許與之交易。

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