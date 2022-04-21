卅萬烏國網軍發功 西方企業陸續退出俄市場

烏克蘭首都基輔附近的工業城市伊爾平，十七日為不幸命喪俄軍砲火的罹難者舉行葬禮，家屬悲痛不捨。（路透）

2022/04/21 05:30

〔編譯周虹汶／綜合報導〕正全方位奮戰的烏克蘭，除了自力救濟打實體戰，也透過社群媒體對仍執意和俄國做生意的西方企業施壓，在烏克蘭數位轉型部協調下，已有多達卅萬名烏國志願者加入這波網路與資訊戰行列。

響應烏國官方徵召的網軍上月十一日曾透過推特點名美國醫療產品製造商「嬌生」，指其「資助俄軍」，要求「停止和這個侵略國合作。表明你的立場，放棄俄國市場。」該公司上月廿九日終於宣布暫停對俄銷售個人護理類產品，但不放棄藥品、醫療器材相關銷售。

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更早被烏國網軍盯上的全球速食業龍頭「麥當勞」上月八日也暫時關閉在俄門市。同日宣布分階段退出俄國石油與天然氣領域的英國石油巨頭「殼牌」則強調，其決定非受烏國網軍影響，而是出於人道考量。

美國華爾街日報根據跨平台即時通訊軟體「Telegram」頻道進行分析，估計烏克蘭數位轉型部指示施壓的西方大企業多達數十家；烏國網軍不時還特別提及（@）各大知名外國媒體如紐約時報、華爾街日報與路透總編輯等具有影響力的人物，盼這些人拒登該些企業的廣告或支持烏國行動。

烏國數位轉型部長費多羅夫（Mykhailo Fedorov）指出，其網軍發布於社交媒體的貼文每天可接觸到全球近億名用戶，最近為爭取重型武器，正把焦點轉向外國政府官員，呼籲他們提供烏克蘭所需軍備。

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