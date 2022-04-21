美訪團還沒到 索中已簽安全協議

中國國務院總理李克強（左）二○一九年十月在北京歡迎到訪的索羅門總理蘇嘉瓦瑞（右）。（美聯社檔案照）

2022/04/21 05:30

中國將可在索國駐軍 美日澳紐憂心

〔編譯管淑平、記者呂伊萱／綜合報導〕南太平洋島國索羅門群島總理蘇嘉瓦瑞廿日證實，該國已和中國簽署安全合作架構協議，聲稱索國是「睜大著眼睛」簽署這份協議，此舉不會傷害或減損區域和平與和諧。澳洲在野黨工黨廿日批評，此事是澳洲近八十年來最重大的外交失誤；美國、日本和紐西蘭也同表憂心，認為該協議缺乏透明、性質不明。

「澳洲80年來最重大外交失誤」

蘇嘉瓦瑞向國會證實，索中兩國外交部長在「幾天前」簽署這份協議。至於國會議員要求政府公布協議條款，蘇嘉瓦瑞說，經過一段「程序」後將會公布，並稱與中國的安全合作並非針對任何國家或外部聯盟，「而是針對我國的內部安全情勢」，該協議不會破壞或減損區域和平、和諧，呼籲「所有鄰國、友邦和夥伴，尊重索羅門的主權利益」。根據先前披露的協議草案內容，索國將允許中國海軍在該國部署。

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白宮十九日表示，美國、日本、紐西蘭和澳洲對索中安全協議和該協議對自由開放印太地區帶來的嚴重風險同感憂心，「我們因這項協議欠缺透明以及性質不明而感到憂心」，並指此事與中國在未經充分諮商下提供漁業、資源管理、開發協助等方面的隱晦、模糊協議的模式一貫，現在更涉及安全事務。

白宮日前指派印太事務協調官坎貝爾率團親赴索國，凸顯美方對此事的重視，但坎貝爾人還沒到，索中已簽署協議。澳洲智庫「羅伊國際政策研究院」（Lowy Institute）太平洋事務學者索拉（Mihai Sora）說，「幾乎可以肯定，這項協議是急著」在坎貝爾到訪前簽署。

這項消息也震撼正在拚大選的澳洲政壇。外交部長潘恩表示，對索國這項決定「深感失望」；副總理喬伊斯（Barnaby Joyce）則說，這項協議將讓中國可在索國駐軍，「我們不希望我國海岸外有一個『小古巴』」。工黨外交事務發言人黃英賢批評，總理莫里森未能及早親自介入，政府「眼睜睜地」看著此事發生，是澳洲近八十年來最重大外交失誤，印太和澳洲將因此面臨更嚴重的安全風險。

我外交部籲勿淪中軍事籌碼

我外交部發言人歐江安也表示，我國與民主盟友立場一致，索中合作破壞現狀與民主盟友補給線，危及區域和平穩定，呼籲索國政府切勿淪為中方的軍事籌碼，協助中方擴大其太平洋軍事據點。台灣將與友邦及理念相近國家共同努力，積極維護以規則為基礎的國際秩序。

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