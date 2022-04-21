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    軍力10比1 俄召2萬傭兵圍攻馬立波

    俄軍廿日出動蘇愷-34（Su-34）戰機空襲烏軍在馬立波最後一個據點亞述鋼鐵廠，並發布相關空照圖。（歐新社）

    俄軍廿日出動蘇愷-34（Su-34）戰機空襲烏軍在馬立波最後一個據點亞述鋼鐵廠，並發布相關空照圖。（歐新社）

    2022/04/21 05:30

    〔編譯陳成良／綜合報導〕烏克蘭戰爭廿日進入第五十六天，自俄軍兩天前對烏東頓巴斯地區發動新攻勢後，據稱有多達兩萬名來自俄國傭兵組織「瓦格那集團」（Wagner Group）以及敘利亞和利比亞的傭兵，與俄軍合力圍攻戰略港市馬立波，並動用鑽地炸彈狂轟馬立波最後一個烏軍據點亞速鋼鐵廠（Azovstal）。俄軍二度向死守馬立波的烏軍延長最後通牒，於台灣時間廿日晚間七時截止，但烏軍寧死不降。

    烏克蘭國家通訊社報導，截獲俄軍通聯顯示，俄軍領導層下令要將亞速鋼鐵廠「夷為平地」。堅守亞速鋼鐵廠的烏國海軍陸戰隊第卅六獨立旅指揮官伏林那（Serhiy Volyna），十九日在「臉書」發布影片表示，手下官兵不會投降，籲請各國領袖協助保障離開馬立波的民眾安全，但他也坦承面臨困境，「如果不是幾個小時，我們也可能只剩下最後幾天。」他說，俄軍和烏軍的比例是十比一。

    匿名歐洲官員預期馬立波會在幾天內淪陷，許多平民將會喪命。烏克蘭副總理韋列舒克廿日表示，已和俄方達成協議，在馬立波開闢「人道走廊」，俄軍僅同意婦女、兒童和老人撤離，烏方希望撤離六千人。

    烏國國防部宣稱，擊退俄軍對哈爾科夫南部伊久姆（Izium）的攻勢，並對頓巴斯地區關鍵要地馬林卡（Marinka）發動反攻。

    歐盟理事會主席訪博羅江卡

    歐盟理事會主席米歇爾廿日成為最新一位訪問烏克蘭的外國領袖，他前往基輔西北方傳出平民遭俄軍屠殺的博羅江卡（Borodyanka）視察，並強調「歷史不會忘記這裡犯下的戰爭罪行」，國際社會必須為烏克蘭伸張正義。

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