限制安理會常任理事國否決權 僅美支持
〔編譯管淑平／綜合報導〕聯合國大會預定十九日開會，討論列支敦斯登提出的一項草案，該草案要求限制聯合國安全理事會五個常任理事國的否決權使用權。
根據法新社取得的提案文本，草案要求，「若有一個以上安理會常任理事國投否決票，在投票後十個工作天內召集聯合國一九三個會員國開會，討論該次否決投票涉及的情勢」。這項草案獲得約五十國支持、列為共同提案國，令人注意的是，安理會美、英、法、中國和俄羅斯五個常任理事國，僅美國支持。不過，一名外交官透露，法國雖然不是共同提案國，但會在表決時投贊成票。
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安理會目前成員十五國，另外十個非常任理事國並無否決權。俄羅斯利用安理會的否決權，癱瘓安理會介入烏克蘭等衝突的行動，使其未能發揮聯合國憲章所賦予的使命。
支持列支敦斯登提案的共同提案國，包括烏克蘭、日本和德國，日、德兩國都希望在日後安理會擴大成員時，取得常任理事國席位，其他有意爭取常任理事國的巴西、印度、南非等國對此案的態度尚不明。
一九四六年蘇聯首次投下否決票，迄今莫斯科政府已經動用否決權一四三次，遠超過其他四國；美國八十六次、英國三十次、中國和法國各為十八次。
美國駐聯合國大使湯瑪斯—葛林斐德在聲明中說，「我們對俄羅斯在過去二十年間，濫用其否決特權的可恥模式，格外感到憂心」，採納這項列支敦斯登決議草案，「將是邁向安理會所有常任理事國問責、透明和擔責的重要一步」。
法國上一次動用安理會否決權是在一九八九年，該國曾於二○一三年提案，要求常任理事國「集體且自願地」在大規模暴行事件中限制使用否決權，該案共同提案國為墨西哥，並獲得另外一百個國家支持，但是一直擱置至今。