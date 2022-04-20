限制安理會常任理事國否決權 僅美支持

聯合國將開會討論列支敦斯登要求限制安理會常任理事國否決權的提案。圖為烏克蘭總統澤倫斯基本月5日向安理會發表視訊演說。（歐新社檔案照）

2022/04/20 05:30

〔編譯管淑平／綜合報導〕聯合國大會預定十九日開會，討論列支敦斯登提出的一項草案，該草案要求限制聯合國安全理事會五個常任理事國的否決權使用權。

根據法新社取得的提案文本，草案要求，「若有一個以上安理會常任理事國投否決票，在投票後十個工作天內召集聯合國一九三個會員國開會，討論該次否決投票涉及的情勢」。這項草案獲得約五十國支持、列為共同提案國，令人注意的是，安理會美、英、法、中國和俄羅斯五個常任理事國，僅美國支持。不過，一名外交官透露，法國雖然不是共同提案國，但會在表決時投贊成票。

請繼續往下閱讀...

安理會目前成員十五國，另外十個非常任理事國並無否決權。俄羅斯利用安理會的否決權，癱瘓安理會介入烏克蘭等衝突的行動，使其未能發揮聯合國憲章所賦予的使命。

支持列支敦斯登提案的共同提案國，包括烏克蘭、日本和德國，日、德兩國都希望在日後安理會擴大成員時，取得常任理事國席位，其他有意爭取常任理事國的巴西、印度、南非等國對此案的態度尚不明。

一九四六年蘇聯首次投下否決票，迄今莫斯科政府已經動用否決權一四三次，遠超過其他四國；美國八十六次、英國三十次、中國和法國各為十八次。

美國駐聯合國大使湯瑪斯—葛林斐德在聲明中說，「我們對俄羅斯在過去二十年間，濫用其否決特權的可恥模式，格外感到憂心」，採納這項列支敦斯登決議草案，「將是邁向安理會所有常任理事國問責、透明和擔責的重要一步」。

法國上一次動用安理會否決權是在一九八九年，該國曾於二○一三年提案，要求常任理事國「集體且自願地」在大規模暴行事件中限制使用否決權，該案共同提案國為墨西哥，並獲得另外一百個國家支持，但是一直擱置至今。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法