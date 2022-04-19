奧總理︰面告普廷 俄犯下戰爭罪

奧地利總理內哈默（美聯社檔案照）

2022/04/19 05:30

「他活在自己的世界 堅信勝券在握」

〔編譯孫宇青／綜合報導〕奧地利總理內哈默（Karl Nehammer）在十七日播出的美國國家廣播公司（NBC）訪談節目「會晤新聞界」（Meet the Press）專訪中指出，俄羅斯總統普廷「活在自己的世界中」，擁有自己一套「戰爭邏輯」，認為俄國終將贏得烏克蘭戰爭。他向普廷強調，俄軍確實犯下戰爭罪行，普廷雖同意應展開調查，但不信任西方國家。

內哈默十一日前往莫斯科會晤普廷，為烏俄二月開戰以來首位與普廷會面的西方領袖。內哈默在NBC專訪中回顧這次會面，指出普廷有自己一套戰爭邏輯，認為有必要打這場戰爭，才能取得俄羅斯的安全保證，且堅信俄國勝券在握，「他活在自己的世界中」。此外，普廷也不信任國際社會，怪罪烏克蘭人造成烏東頓巴斯地區的「種族滅絕」。

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訪俄前，內哈默曾親訪俄軍犯下屠殺平民罪行的烏國布查鎮，他也當面向普廷傳達自己親眼所見慘況，「我看到了戰爭罪行，以及俄軍的重大損失」。內哈默坦言與普廷的這段談話並不友善，「非常坦誠且艱難」，但全世界有必要繼續與普廷直接對質。他透露普廷最後改以德語表示，這場戰爭早點結束會比繼續拖下去來得好，相信普廷也清楚烏國當前的局勢發展。

紐時︰俄軍中霸凌很普遍

內哈默不諱言對烏俄戰事感到「悲觀」，認為雙方都準備在頓巴斯地區大打出手，屆時可能造成龐大的人命損失。據報導，身為歐盟成員的奧地利雖配合西方各國對俄經濟制裁，但持續在軍事上採取中立。內哈默強調，若奧地利認為有必要出手幫忙，就會放棄中立並展現團結。

另一方面，「紐約時報」針對布查等地駭人聽聞的屠殺事件指出，平民傷亡和士兵暴行在過去的每一場戰爭中都會發生，但俄軍的行為極少被調查，甚至也很少被承認，遑論做出懲處，這與普廷政權或前蘇聯治下的俄國缺乏獨立調查機構、未能對俄軍行為究責有關。再者，俄軍內部「老鳥欺負菜鳥」的情況十分普遍，士兵長期下來早已養成若不能宰制他人，就等著被宰制的「暴力文化」。

紐時還舉例指出，俄軍二○○○年於車臣首府格羅茲尼（Grozny）的「掃蕩」行動中，就曾在郊區諾維阿爾迪（Novye Aldi）屠殺平民，克里姆林宮事後卻說這可能是車臣叛軍假扮俄軍。無獨有偶，莫斯科此次也宣稱，烏國人或其西方「贊助者」才是布查大屠殺的元凶，而許多俄國人向來對當局的謊言深信不疑。

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