制裁有感 莫斯科20萬人面臨失業

面對西方國家制裁，俄羅斯央行總裁十八日坦承，制裁將開始對經濟產生愈來愈大的影響。經濟學家認為，俄國經濟恐將在西方制裁下陷入深度衰退。圖為莫斯科的外幣兌換處。（法新社）

2022/04/19 05:30

〔國際新聞中心／綜合報導〕面對美國等西方國家的嚴厲制裁，俄國中央銀行總裁納比烏林娜（Elvira Nabiullina）十八日坦承，制裁此前主要影響金融市場，現在將開始對經濟產生愈來愈大的影響，因此俄國經濟必須轉型，才能應付國際制裁的衝擊。莫斯科市長索比亞寧（Sergei Sobyanin）更估計，該市可能有廿萬人面臨失業。

納比烏林娜表示，制裁對俄國經濟產生的問題，與進口限制和外貿物流有關，未來則將與出口限制有關，因此俄國企業需要適應，尋找新的合作夥伴和物流安排，或轉向生產先前幾代的產品，「這一切都需要時間」。將通貨膨脹率恢復到四％，要到二○二四年才能實現，「經濟依靠儲備生存的時間有限。我們在第二和第三季，將進入結構轉型和尋找新商業模式的時期。」

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俄國入侵烏克蘭後，有數百家外國企業宣布暫停營運或撤離俄國。索比亞寧估計，當地約廿萬名外企員工可能會失業。當局已批准一項四一○○萬美元的紓困計畫，對象是已停止營運外國公司的員工。

索比亞寧說，估計將有逾五．八萬名失業者受惠，其中約一．二五萬人將接受再訓練。經濟學家認為，西方制裁最嚴重的經濟衝擊尚未出現，屆時俄國料將陷入深度衰退。

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