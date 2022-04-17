烏南兩城打死不退 力阻俄軍控制黑海

搭載烏克蘭東部親俄民兵部隊的裝甲車隊，十五日前往烏國東南部城市馬立波。（路透）

2022/04/17 05:30

〔編譯張沛元／綜合報導〕自俄羅斯入侵烏克蘭以來，烏國南部港口尼古拉耶夫（Mykolaiv）與馬立波（Mariupol）雙雙慘遭狂轟猛炸；如今隨著俄軍撤離烏北重新揮兵烏南與烏東，兩地也不約而同肩負起牽制俄軍的使命，為力阻俄羅斯控制環黑海地區咬牙苦撐，打死不退。

尼古拉耶夫 前蘇聯造艦港城

華爾街日報報導，位於聶伯河與南布格河三角洲的尼古拉耶夫，是控制烏克蘭環黑海地區的關鍵，也是前往第三大城敖德薩（Odessa）的門戶；尼古拉耶夫在前蘇聯時期是航艦建造地，稍後成為烏國對外出口港，並派駐有十一個陸軍旅，為烏南最軍事化的城市，俄軍才會久攻不下。

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尼古拉耶夫市長森克維奇（Oleksandr Syenkevych）說，俄羅斯想全面封鎖烏克蘭黑海，要從赫爾松到尼古拉耶夫再前往敖德薩。但尼古拉耶夫抵死不從，俄軍的進城坦克遭擊退，上月的第三度攻城企圖也失敗。烏軍指揮官科斯堅科說，俄國打算拿下尼古拉耶夫，與動用在敖德薩的登陸部隊，以便從海上與陸地同時作戰，但「我們沒讓他們通過」；烏軍機械營中士羅爾亞也說，俄軍無法前進，只能倒退。

馬立波體無完膚 守軍仍挺住

至於烏克蘭東南部濱臨亞速海的馬立波，是俄羅斯打通從克里米亞半島到親俄的烏東地區的陸路走廊上的關鍵；當地大部分地區幾乎已被俄軍夷為平地，日前據稱還遭化武攻擊。俄國在此部署以凶殘著稱的車臣軍並炫耀擊退烏軍，但烏方表示戰鬥仍在持續中。

馬立波市長波成柯（Vadym Boichenko）說，包括海軍陸戰隊第三十六旅、極右派民兵組織「亞速營」、若干烏國內政部部隊與邊境防衛隊，仍在該市對抗俄軍。

馬立波戰事持續不輟，迫使俄軍留下相當數量的部隊應戰，進而推遲重新揮軍烏東的計畫。軍事專家指出，只要街頭巷戰繼續下去，俄羅斯就無法自馬立波撤軍與轉部署到包括頓巴斯在內的其他地區；而馬立波的烏軍仍正履行其主要任務，即做為牽制力以阻撓俄軍轉往他處，馬立波仍是烏克蘭抗俄的重大象徵。

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