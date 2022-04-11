阻美介入台海 中國加速發展核武

華爾街日報指出，中國積極擴張核武能力，是為嚇阻美國涉入台海衝突的方式之一。圖為中國2019年10月1日國慶日閱兵時展示的東風-41洲際彈道飛彈。 （美聯社檔案照）

2022/04/11 05:30

〔編譯張沛元／綜合報導〕華爾街日報九日報導，由於中國對美國構成威脅的評估已有所改變，北京當局正加速擴張其核武儲備，除了藉此自保嚇阻美方來犯，也能在台海衝突爆發時阻止美國插手。

報導說，中國早在俄羅斯入侵烏克蘭前就加強核武軍備，但熟悉中國高層想法的消息人士指出，在目睹美國因忌憚俄國擁有核武，而對直接參與烏克蘭戰爭有所顧忌後，北京當局可能因而更鐵了心著重發展核武，將其做為一種威懾力。

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中國領導人認為，更強大的核武軍備是嚇阻美國直接介入台海衝突的方式之一，即中國可以動用核武為要脅，阻止美國在台海爆發衝突時，動用核武與傳統武器。

甘肅120發射井工程均已完成

衛星圖像研究人士最近發現，中國偏遠西部地區一百多座疑似飛彈發射井的工程已經加速；這些飛彈發射井可用來容納可攜帶核彈頭、射程可遠達美國的洲際彈道飛彈。今年一月拍攝的衛星影像顯示，甘肅玉門關沙漠附近的一二○個疑似飛彈發射井的建築物中，最後四十五個的臨時遮蔽物已被撤除，顯示所有最敏感的發射井工程均已完成。

美國領導階層與獨立安全分析家都不清楚中國大力發展核武的背後想法，但推測可能與美國近年來對中鷹派當道、中共政權擔心因此遭推翻有關。俄國總統普廷在入侵烏國後，曾下令俄國戰略核武部隊進入警戒狀態，一度引發國際社會緊張，這讓中方在有關核武戰略價值上學到貨真價實的教訓，一如烏克蘭在一九九四年為取得領土完整與政治獨立，而放棄核武所帶來的教訓。

一名與中國核武計畫有關的匿名退役軍官直言，烏克蘭會落入如今這個地步，就是多年前放棄核武威懾所致…無論未來情勢如何發展，世界將日益對立；在此情況下，「中國當然需要核威懾力」。美國國防部表示，北京在俄羅斯協助下，正在建立飛彈預警系統，二○二一年二月已試射衛星，而且中國還在研發更先進的武器，包括超高音速（極音速）飛彈等。

儘管中國承諾不會率先動用核武，但美軍官員與分析家擔心，一旦開戰，解放軍可能會發射中程飛彈摧毀亞太地區的美軍基地。美國海軍研究所國家安全事務副教授杜孟新（Christopher Twomey）說，對台海衝突投入大規模傳統兵力，恐迅速導致任何一方說服自己，動用核武能讓情勢對己有利。

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