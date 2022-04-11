政權保衛戰 澳總理宣布 5/21大選

澳洲總理莫里森10日宣布將在5月21日舉行大選，以捍衛國家安全、力阻中國進逼為選戰主軸之一，展開政權保衛戰。（法新社）

2022/04/11 05:30

〔編譯盧永山／綜合報導〕澳洲總理莫里森十日宣布，將於五月二十一日舉行國會大選，他所領導的自由—國家黨聯盟將面臨最大反對黨工黨的強力挑戰，中國議題成為莫里森政府與工黨區隔、爭取選民支持的重要政見。莫里森曾強調，在俄羅斯入侵烏克蘭和其他全球不確定因素後，澳洲承擔不起將安全事務交給工黨的後果。

在歷經水患、野火、武漢肺炎疫情、經濟衰退和通膨飆升等問題後，目前工黨在民調上居於領先地位。根據最新Newspoll民意調查，工黨以五十四％比四十六％領先自由—國家黨聯盟。目前澳洲經濟已經復甦，失業率四％創下十三年來最低，但自去年武肺Delta病毒株肆虐，澳洲實施嚴格管制措施後，民眾對莫里森政府的不滿升高。

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中國議題將成選戰焦點

在二○一七年前工黨參議員鄧森（Sam Dastyari）收受中國商人捐款，在南海問題上發表對中有利的看法，引發輿論不滿中國介入澳洲內政之後，莫里森領導的保守派政府積極與美國、英國等國合作，成立遏阻中國擴張勢力的「澳英美聯盟」（AUKUS）。莫里森在首都坎培拉舉行記者會指出，澳洲面臨經濟不確定性和安全威脅，目前並非將權力移交給未經考驗的工黨領袖艾班尼斯（Anthony Albanese）的時機。

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