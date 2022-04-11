基輔郊區再現亂葬崗 居民控俄軍濫射暴行

俄軍撤出長期封鎖的切爾尼戈夫後，當地一片狼藉，當地居民9日返回宛如廢墟的家園。（歐新社）

2022/04/11 05:30

〔編譯孫宇青／綜合報導〕俄羅斯軍隊撤出烏克蘭北部地區後，當地居民慘遭濫殺的事蹟逐一曝光。繼布查鎮後，首都基輔郊區的布佐瓦（Buzova）也發現數十人陳屍溝渠。與此同時，也有更多布查居民出面指控俄軍任意射殺平民，再次坐實俄軍暴行。

布佐瓦數十人陳屍溝渠

「路透」指出，被俄軍佔領數週的布佐瓦及其他村莊近日才重獲自由，卻在一座加油站附近的溝渠中發現數十具屍體，確切死亡人數尚待查證。前往現場的「法新社」記者則表示，他目睹至少兩具屍體，似乎都穿著普通服裝；另有一名婦女從溝渠中辨識出自家孩子後情緒崩潰，哭喊「我的兒子」。

請繼續往下閱讀...

烏國媒體本月初披露布查鎮大屠殺時，就曾報導布佐瓦附近發現約三十具屍體，顯然各地還有更多類似情況。英國國防部十日戰情報告指出，烏北地區出現愈來愈多大型亂葬崗、將人質當作「人肉盾牌」及民生設施被埋藏地雷等證據，且俄軍還在佔領期間持續使用簡易爆炸裝置（IED）增加受害人數、打擊烏國士氣，以及限制烏國人行動。

「日經亞洲評論」十日報導，五十二歲布查鎮居民回顧俄軍佔領期間的慘況，指曾有年輕人被查出手機裡有反俄內容後，當場遭帶走；在俄軍實施宵禁的時間，有婦女走在路上直接被槍殺；在市中心，一輛俄軍坦克直接輾壓一輛小客車，裡頭的兩人根本來不及逃脫。他也指出，曾有七名俄軍士兵洗劫住宅區內的物資，還看似遊戲般任意朝車輛、民宅開火。

鎮民曾詢問一名年輕俄軍士兵為何來烏克蘭，對方答：「我們來解救烏克蘭脫離美國軍隊。」在他反駁對方當地根本沒有美軍蹤影後，對方僅回應他：「我們就是這樣被告知的。」

分析指出，美國等西方國家先前避免向烏提供重型武器，以免衝突升級，但隨著受挫的俄軍犯下殘暴戰爭罪行的情況曝光，五角大廈壓力倍增，民主、共和兩黨都要求美方採取更多行動，協助烏國擊退侵略者。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法