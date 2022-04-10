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    拚5/9前宣告勝利 俄軍再換主帥

    西方國家領袖這兩天絡繹不絕訪問烏克蘭，展現對基輔當局的支持。9日烏克蘭總統澤倫斯基在首都基輔歡迎來訪的英國首相強森。（取自網路）

    西方國家領袖這兩天絡繹不絕訪問烏克蘭，展現對基輔當局的支持。9日烏克蘭總統澤倫斯基在首都基輔歡迎來訪的英國首相強森。（取自網路）

    2022/04/10 05:30

    〔編譯張沛元／綜合報導〕英美媒體報導，俄羅斯已重組其針對烏克蘭的「特殊軍事行動」的指揮部，改換具有豐富的敘利亞戰鬥經驗的將領擔任主帥，以改善各單位統合，俾使在五月九日以前取得某種勝利，然因距離五月九日只剩下一個月，時間壓力恐導致俄軍犯錯與犯下更多暴行。

    英國廣播公司（BBC）九日報導，一名不具名西方官員證實，目前帶領俄羅斯攻烏大軍的主帥，是俄國南部軍區指揮官、有豐富的敘利亞戰鬥任務經驗的將軍德沃爾尼科夫（Alexander Dvornikov）；該消息人士說，由於此前俄軍各軍團各自為政，此一臨陣換將的目的在於改善各單位間的統合。該官員還說，俄軍雖人數眾多，但顯然受到打得靈活又出其不意的烏軍壓制；若不改變戰略，將難以實現稍早設定的戰爭目標。

    隨著俄羅斯想在五月九日二戰勝利紀念日以前取得某種形式的勝利，政治需求恐怕會凌駕軍事要務。美國有線電視新聞網（CNN）也引述兩名歐洲官員的話指出，俄羅斯有必要在五月九日以前取得某種勝利的壓力，再加上本就存在的後勤與士氣問題，俄軍恐因此出包、犯下更多暴行，釀成「軍事災難」。

    烏國一處空軍彈藥庫遭摧毀

    戰事方面，英國情報機構九日指出，俄軍持續鎖定烏克蘭東部的頓巴斯地區、馬立波與尼古拉耶夫，平民也持續遭到攻擊，烏東頓內茨克的克拉莫托斯克（Kramatorsk）火車站八日遭火箭攻擊就是一例；同日，烏東盧甘斯克州州長蓋戴（Serhiy Gaidai）說，俄軍近日密集砲擊且有更多部隊進駐，該區有更多百姓必須撤離。此外，俄國國際傳真社九日引述俄國國防部的說法，烏克蘭中東部波塔瓦州（Poltava）的米爾果羅德（Myrhorod）空軍基地的一座彈藥庫已遭摧毀。

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