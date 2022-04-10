歐洲大團結 英相現身基輔

9日烏克蘭總統澤倫斯基在首都基輔歡迎來訪的英國首相強森，當天稍早他也會晤了來訪的奧地利總理內哈默。（歐新社）

2022/04/10 05:30

與烏克蘭人民團結一起

〔編譯張沛元／綜合報導〕英國首相強森九日抵達烏克蘭首都基輔會晤烏國總統澤倫斯基，英國當局對強森此行事前秘而不宣，聽到風聲的記者八日問及強森行程時還遭他含糊帶過。根據英國首相辦公室表示，強森此行意在展示「與烏克蘭人民團結一起」。

繼歐盟執委會主席之後 強森、奧總理接力

近日訪問基輔的歐洲領袖絡繹不絕，在強森之前，九日還有奧地利總理內哈默（Karl Nehammer）來訪，歐盟執委會主席馮德萊恩、歐盟外交政策代表波瑞爾則在八日就已抵達。

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英國駐烏克蘭大使館隨後在推特上張貼兩人的會面照片。澤倫斯基助理西比哈（Andrii Sybiha）也在臉書發布兩人的照片，並寫道「英國是國防支援烏克蘭的領導者」。

馮德萊恩：俄將因制裁衰敗

烏克蘭八日透過與澤倫斯基會面的馮德萊恩，收到申請加入歐盟的問卷。馮德萊恩在會後記者會上將問卷親自交給澤倫斯基，並稱這是烏克蘭成為歐盟會員非常重要的一步，「你們通往歐洲與歐盟的道路從這裡開始」。馮德萊恩還說，俄羅斯將因西方更嚴苛的制裁而面臨「衰敗」，而烏克蘭則將擁有「歐洲未來」，烏國抗俄戰鬥也是歐盟的戰鬥，她本人現身基輔就是要傳達歐盟支持烏克蘭此一強烈訊息，「我們挺你們」。

烏克蘭的主管歐洲及歐洲—大西洋區域整合事務的副總理斯特法尼希納（Olga Stefanishyna）在推特上發文表示，由於事前已做好準備工作，烏國在收到歐盟入會問卷後得以迅速作業，預料能在今年六月成為歐盟候選國。

烏最快六月成歐盟候選國

澤倫斯基在俄羅斯二月二十四日入侵烏克蘭後不久，宣佈烏克蘭要申請加入歐盟；相較於烏克蘭戰爭導火線之一的西方國家集體防禦聯盟「北大西洋公約組織」，歐盟主要是經濟同盟，然其條約中也涉及共同防禦。

此外，曾親臨烏國小鎮布查的馮德萊恩九日離境前表示，攻擊烏國百姓的俄軍顯然犯下戰爭犯罪，「這若不是戰爭犯罪，什麼才是戰爭犯罪……，住宅大樓不是軍事目標」。她回到波蘭參加一場募款活動時宣布，歐盟將提供十億歐元協助烏克蘭與各國處理烏國難民問題，當中六億歐元會交給烏克蘭和聯合國，四億歐元則會交給接納烏國難民的歐洲國家。

奧地利總理內哈默九日也前往布查視察，並與澤倫斯基共同召開記者會。澤倫斯基說，預期俄軍即將發動攻勢，烏國已準備好作戰，但仍期盼透過外交手段結束戰爭。

西方國家領袖這兩天絡繹不絕訪問烏克蘭，展現對基輔當局的支持。9日烏克蘭總統澤倫斯基在首都基輔歡迎來訪的英國首相強森。（路透）

在8日，澤倫斯基歡迎來訪的歐盟執委會主席馮德萊恩，並手持她轉交的申請加入歐盟的問卷。（法新社）

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