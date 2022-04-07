美英澳抗中 將共同開發高超音速打擊系統

美國B-52轟炸機攜帶無人駕駛實驗軍機X-51A乘波飛行器（X-51A Waverider）進行高超音速飛行測試。（法新社檔案照）

2022/04/07 05:30

〔編譯管淑平／綜合報導〕美國、英國和澳洲三方安全聯盟（AUKUS）五日宣布，將著手合作開發高超音速打擊和防衛能力，因應對手中國和俄羅斯在此先進技術上的快速進展。

美國總統拜登、英國首相強森和澳洲總理莫里森發表的聯合聲明，表示將強化數個領域合作，包括宣布「新的三方合作開發高超音速、反高超音速以及電子作戰能力」，以及擴大訊息共享，強化防衛創新合作等，做為致力於「自由與開放的印度—太平洋」之一環。聲明說，「這些倡議將增加我們目前努力強化網路戰力、人工智慧、量子技術以及額外的海下戰力」。

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澳洲戰略政策研究所（ASPI）防衛事務分析家海耶爾（Marcus Hellyer）說，澳洲和美國已經在高超音速武器上合作，從這份聲明中，很難判斷「有什麼實際上的新東西」，不過，此事或許將打開與英國合作的新領域。澳洲二○二○年十二月宣布「南十字星整合航空研究實驗」（SCIFiRE）計畫，研發和測試這類武器。一名英國官員表示，英國將把科學資源與美、澳共用，之後再決定是否開發英國自己的高超音速武器，或者著重反高超音速武器系統。高超音速飛彈能攜帶傳統或者核彈頭，以比音速快超過五倍的速度飛行，並且能在途中改變飛行軌跡，使其比傳統發射物更難追蹤、攔截。

莫里森說，高超音速和相關技術現在「是AUKUS夥伴關係力圖達到的很重要部分」，也是一項重要的現代戰鬥科技，澳洲希望顯著提升其戰力。澳洲副總理喬伊斯說，中國的高超音速飛彈對澳洲構成「生存威脅」，現在威脅已到了澳洲門前，有必要「盡快變得盡可能強大」。

美高超音速飛彈自由飛行測試成功

被問到是否預期未來十年中國會侵略台灣、屆時澳洲是否會被捲入戰爭，莫里森表示，澳洲強化國防實力，就是為了避免這類情況，維護澳洲安全、為此區域打造和平與穩定的環境。

三國宣布高超音速武器合作計畫同天，美軍方指近日完成空射高超音速飛彈的自由飛行測試，速度維持在超過五倍音速。

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