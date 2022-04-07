為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    俄軍邊撤邊打 血洗基輔小鎮

    一名老婦行經殘破不堪的建物時，不禁傷心落淚。（路透）

    一名老婦行經殘破不堪的建物時，不禁傷心落淚。（路透）

    2022/04/07 05:30

    〔編譯張沛元／綜合報導〕隨著俄羅斯軍隊撤離烏克蘭首都基輔周邊地區，基輔附近城鎮的慘況也陸續曝光，通勤小鎮博羅江卡被炸到幾乎淪為廢墟，估計至少兩百人喪生。至於三日被發現大量平民遭虐殺的布查，最新曝光影片證實，俄軍士兵竟朝騎著單車的平民開砲。

    紐約時報記者五日在俄軍撤離後首度進入博羅江卡，目睹這座曾有一萬三千人的小鎮殘破景象，令人觸目驚心：四棟公寓大樓在俄軍轟炸中坍塌，樓板有如手風琴般層層擠壓墜地。博羅江卡代理鎮長耶科（Georgii Yerko）說，數十名躲在地下室或公寓內的居民下落不明，推斷已命喪瓦礫堆下，「我們認為有超過兩百人死亡，這只是假設」。

    當地居民指出，俄軍在入侵後不久的二月廿七日通過該鎮，在遭烏國民兵攻擊後轉而針對平民，朝汽車與建築物開槍，「簡直無法無天」，數日後還派出戰機空襲博羅江卡。烏國總統澤倫斯基指稱，在博羅江卡和其他已收復的城鎮中，平民遇害人數恐遠高於發生屠殺慘案的布查。烏國檢察總長維涅迪克托瓦也說，基輔州已收復城鎮中，博羅江卡遇害人數最多，但尚未公布確切人數。

    朝騎單車平民開砲

    至於在距離基輔僅約卅公里的布查，根據烏國軍方二月底拍攝的影片，一名單車騎士行經街頭，然後下車牽車左轉進入一條已被俄軍裝甲車佔領的街道，但他一轉進去就遭俄軍開砲，隨後另一輛俄軍戰車也朝此人開砲。數週後，俄軍已撤離布查的另一段影片顯示，前述單車騎士遇襲處有一具遺體，一旁還有一輛腳踏車。

    馬立波持續遭轟炸

    最新戰況方面，俄軍六日持續砲擊烏南戰略港市馬立波與第二大城哈爾科夫。在烏國官方證實遭空襲與發生爆炸後，俄軍宣布已鎖定攻擊烏國各地的燃料儲存與供給基地，包括西部城市利維夫、中西部最大城市文尼察與第聶伯羅等均為目標。

    烏東工業城市北頓內茨克六日遭俄軍砲彈和火箭攻擊，當地為烏軍在東部前線所掌握最東端的城市。

    儘管俄軍撤退，但烏克蘭首都基輔附近的通勤城鎮博羅江卡早已淪為廢墟，當地居民五日重返只剩下瓦礫堆的住處搜尋財物。（美聯社）

    儘管俄軍撤退，但烏克蘭首都基輔附近的通勤城鎮博羅江卡早已淪為廢墟，當地居民五日重返只剩下瓦礫堆的住處搜尋財物。（美聯社）

    俄軍6日持續攻擊烏東，在盧甘斯克地區城鎮魯別日諾耶，搜救人員從瓦礫堆中搶救出一名婦女。（路透）

    俄軍6日持續攻擊烏東，在盧甘斯克地區城鎮魯別日諾耶，搜救人員從瓦礫堆中搶救出一名婦女。（路透）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播