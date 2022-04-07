俄軍邊撤邊打 血洗基輔小鎮

一名老婦行經殘破不堪的建物時，不禁傷心落淚。（路透）

2022/04/07 05:30

〔編譯張沛元／綜合報導〕隨著俄羅斯軍隊撤離烏克蘭首都基輔周邊地區，基輔附近城鎮的慘況也陸續曝光，通勤小鎮博羅江卡被炸到幾乎淪為廢墟，估計至少兩百人喪生。至於三日被發現大量平民遭虐殺的布查，最新曝光影片證實，俄軍士兵竟朝騎著單車的平民開砲。

紐約時報記者五日在俄軍撤離後首度進入博羅江卡，目睹這座曾有一萬三千人的小鎮殘破景象，令人觸目驚心：四棟公寓大樓在俄軍轟炸中坍塌，樓板有如手風琴般層層擠壓墜地。博羅江卡代理鎮長耶科（Georgii Yerko）說，數十名躲在地下室或公寓內的居民下落不明，推斷已命喪瓦礫堆下，「我們認為有超過兩百人死亡，這只是假設」。

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當地居民指出，俄軍在入侵後不久的二月廿七日通過該鎮，在遭烏國民兵攻擊後轉而針對平民，朝汽車與建築物開槍，「簡直無法無天」，數日後還派出戰機空襲博羅江卡。烏國總統澤倫斯基指稱，在博羅江卡和其他已收復的城鎮中，平民遇害人數恐遠高於發生屠殺慘案的布查。烏國檢察總長維涅迪克托瓦也說，基輔州已收復城鎮中，博羅江卡遇害人數最多，但尚未公布確切人數。

朝騎單車平民開砲

至於在距離基輔僅約卅公里的布查，根據烏國軍方二月底拍攝的影片，一名單車騎士行經街頭，然後下車牽車左轉進入一條已被俄軍裝甲車佔領的街道，但他一轉進去就遭俄軍開砲，隨後另一輛俄軍戰車也朝此人開砲。數週後，俄軍已撤離布查的另一段影片顯示，前述單車騎士遇襲處有一具遺體，一旁還有一輛腳踏車。

馬立波持續遭轟炸

最新戰況方面，俄軍六日持續砲擊烏南戰略港市馬立波與第二大城哈爾科夫。在烏國官方證實遭空襲與發生爆炸後，俄軍宣布已鎖定攻擊烏國各地的燃料儲存與供給基地，包括西部城市利維夫、中西部最大城市文尼察與第聶伯羅等均為目標。

烏東工業城市北頓內茨克六日遭俄軍砲彈和火箭攻擊，當地為烏軍在東部前線所掌握最東端的城市。

儘管俄軍撤退，但烏克蘭首都基輔附近的通勤城鎮博羅江卡早已淪為廢墟，當地居民五日重返只剩下瓦礫堆的住處搜尋財物。（美聯社）

俄軍6日持續攻擊烏東，在盧甘斯克地區城鎮魯別日諾耶，搜救人員從瓦礫堆中搶救出一名婦女。（路透）

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