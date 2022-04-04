不姑息「俄」霸 歐洲多國擬棄中立

抗議人士2日手持烏克蘭總統澤倫斯基與俄羅斯總統普廷的畫像，參加波蘭首都華沙科學文化宮前的反戰示威。（美聯社）

2022/04/04 05:30

芬蘭、瑞典 傾向加入北約

〔編譯張沛元／綜合報導〕英國金融時報三日報導，烏克蘭戰爭已在歐洲引發中立地位存廢的論戰，除了輿論逐漸不支持中立，各國政府也開始檢視是否放棄此一長期立場：冷戰時期保持中立的芬蘭與瑞典，已傾向加入北大西洋公約組織（NATO）；憲法載明永久中立的奧地利表態，願意加入歐盟快速反應部隊；以中立為外交基石的愛爾蘭與瑞士，則配合制裁俄羅斯。

近半愛爾蘭人︰中立已過時

歐洲有六個中立國，除前述五國外，還有三分之二民眾在烏克蘭戰爭爆發前兩週的民調中堅持中立的馬爾他。但俄羅斯入侵烏克蘭後，民調顯示，歐洲中立國的輿論已有所轉變，芬蘭與瑞典首度有絕大部分人支持加入北約；四十八％愛爾蘭人支持成為北約一員，還有近半數受訪者認為，愛爾蘭長達八十年的中立立場已過時。

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馬爾他、瑞士與奧地利雖不考慮改變中立，但瑞士配合歐盟制裁俄羅斯，奧地利與愛爾蘭則表示，願加入干預國際危機的歐盟快速反應部隊。

相較之下，顧忌反戰輿論與國內右翼勢力的政治領袖，對是否維持中立則態度審慎。愛爾蘭外交部長兼國防部長柯伏尼（Simon Coveney）直言，愛爾蘭不可能在近期內加入北約，但呼籲對愛爾蘭的安全立場進行「根本性反思」，指稱愛爾蘭在「道德上、道義上或政治上」並非保持中立。既非北約成員也沒加入歐盟的瑞士，也因中立與否陷入兩難；總統凱西斯（Ignazio Cassis）雖曾強調「絕對不會」放棄中立，但做為俄國寡頭海外金庫的瑞士已配合歐盟制裁俄羅斯，因此遭極右派民粹政黨「瑞士人民黨」（SVP）痛批形同參戰。

歐盟成員奧地利自一九五○年代起便與俄國友好，但配合制裁俄國也激怒國內反對派民粹政黨，疾呼奧地利應堅守中立，包括退出制裁與反對邀請烏克蘭總統澤倫斯基在國會發表視訊演說。

至於鄰近俄羅斯的芬蘭與瑞典，在是否保持中立上顯然有更大急迫感。這兩個定期與北約舉行聯合演習的國家認為，其中立性在一九九五年加入歐盟時便已告終，目前正檢討其中立立場，並可能今年申請加入北約。莫斯科已揚言這兩國若加入北約，將面臨「嚴重的軍事與政治後果」。

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