歐洲第一槍 波海3國拒用俄天然氣

立陶宛、愛沙尼亞和拉脫維亞等波羅的海國家，將停止進口俄羅斯天然氣，擺脫對「侵略者」的能源依賴。圖為俄國莫斯科地區的儲油場。（歐新社）

2022/04/04 05:30

美方︰會有更多國家制裁俄國、不放鬆對中科技出口管制

〔編譯盧永山／綜合報導〕立陶宛能源部二日表示，立陶宛將不再進口俄羅斯天然氣來滿足國內需求，成為歐洲首個擺脫俄國供應、確保能源獨立的國家。拉脫維亞天然氣輸送和儲存營運商Conexus Baltic Grid執行長巴里斯（Uldis Bariss）隨後指出，拉脫維亞和愛沙尼亞將跟進立陶宛，本月一日起不再進口俄國天然氣。

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立陶宛能源部發布聲明表示，立陶宛國內使用的天然氣，都將透過克萊佩德港（Klaipeda）的液化天然氣（LNG）接收站來進口。立陶宛總統瑙塞達（Gitanas Nauseda）二日亦在推特發文指出，從本月開始，立陶宛將不再有俄國天然氣，斷絕與「侵略者」的能源關係，「如果我們做得到，歐洲其他國家也能做得到」。

克萊佩德港名為「獨立」（Independence）的液化天然氣接收站，於二○一四年啟用，目的就是為了終結俄國壟斷供氣的局面，當時的立陶宛總統格里包斯凱特（Dalia Grybauskaite）形容，俄國壟斷供氣對該國構成「生存威脅」。立陶宛能源部還指出，俄國最近要求購買天然氣必須以盧布付款，不靠俄國供應天然氣，意味著立陶宛不受俄國要求約束。

巴里斯二日對拉脫維亞廣播電台表示，四月一日開始，拉脫維亞、愛沙尼亞和立陶宛將不再進口俄國天然氣，目前儲存在拉脫維亞地下的天然氣儲備，將為上述波羅的海三國提供服務。

俄國總統普廷在三月三十一日簽署命令，「不友好國家」若要購買俄國天然氣，必須在俄國的銀行開設盧布帳戶，並從本月一日起透過這些帳戶支付天然氣費用，若不按此付款，所有現存合約都將終止。不過德、法、波蘭等國都已拒絕。

而為了降低對俄國能源的依賴，歐盟各成員國三月達成共識，將委託歐盟共同採購天然氣，除了可壓低價格，更可藉由共同合約，讓能源供應的來源多樣化。

此外，美國商務部助理部長肯德勒（Thea Kendler）接受日經新聞訪問時表示，接下來可能有更多國家加入美國領導的制裁俄國行列，並強調美國不會放鬆對中國的科技出口管制。

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