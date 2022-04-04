倖存者控俄軍 抓小孩當坦克肉盾

布查鎮滿目瘡痍，被摧毀的俄軍坦克及裝甲車橫陳街頭。（路透）

2022/04/04 05:30

行刑式槍決平民 布查逾300人喪命

〔編譯陳成良／綜合報導〕烏克蘭軍隊陸續收復首都基輔近郊失土，當地遭俄軍蹂躪的慘況陸續曝光，基輔郊區城鎮布查（Bucha）更傳出俄軍行刑式槍決平民，屍橫遍野，至少三百人喪命；倖存者還指控，俄軍撤離時將兒童置於坦克前方做為「肉盾」。不過，烏克蘭人也透過一切手段抵抗侵略，包括在食物和酒裡下毒，誅殺俄軍。

食物、酒裡下毒 烏人反殺俄軍

烏克蘭國防情報總局二日透過Telegram發文指出，在烏東哈爾科夫州的伊久姆（Izium），當地居民以毒餡餅「招待」俄羅斯聯邦第三摩托化步兵師官兵，造成兩名士兵死亡、廿八人被送往加護病房，該師另有約五百人因不明原因嚴重酒精中毒住院。俄軍將這些病例歸咎於所謂的「非戰鬥損失」，但烏國媒體紛紛盛讚，「神奇餡餅與奪命伏特加」為國立功。

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位於基輔西北郊的布查，放眼望去至少廿人陳屍街頭。鎮長費德魯克（Anatoliy Fedoruk）告訴「法新社」，在取回控制權後發現一處至少埋有二八○人的亂葬坑，「所有人都是由後腦勺被槍殺」，即遭到行刑式槍決，甚至還有一名十四歲男孩也曝屍其中。

烏克蘭國防部三日發佈一段影片，顯示三具身穿便服的民眾陳屍在布查街頭，其中一具屍體的雙手遭白繃帶反綁在身後。烏國國防部在公布影片的推文中說：「當地平民被任意處決，有些人雙手被反綁在背後」，宛如一九九五年波士尼亞內戰期間的「斯雷布雷尼察大屠殺」（Srebrenica massacre）翻版。

烏國國防部也公開照片，顯示基輔外圍廿公里處的一座公路上覆蓋一條棕色毯子，據稱毯子下方有四到五具全裸女性遺體，指控俄軍試圖焚毀平民遺體。

英國「衛報」引述目擊者說法報導，俄軍在撤離布查時，將兒童置於坦克前方當做「肉盾」，以免遭到攻擊。據報導，基輔以北約一六○公里的城市切爾尼戈夫（Chernihiv）先前遭俄軍圍困時，也出現這類殘忍畫面。在全烏各地衝突地區，也傳出兒童被劫持為人質，以確保當地人不會將俄軍行動座標提供給烏軍。

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