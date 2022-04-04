「澤普會」談停戰？俄︰言之過早

烏克蘭總統澤倫斯基（美聯社）

2022/04/04 05:30

〔編譯張沛元／綜合報導〕與俄羅斯談判的烏克蘭首席代表阿拉哈米亞（David Arakhamia）二日暗示停戰有望，聲稱莫斯科當局已「口頭」同意烏方的主要提案，和平條約草案進展順利，烏克蘭總統澤倫斯基與俄羅斯總統普廷可能會在土耳其會面協商；但俄國首席談判代表梅丁思基（Vladimir Medinsky）三日卻潑冷水說，停戰的元首高峰會還言之過早。

阿拉哈米亞在接受烏國媒體訪問時表示，澤普會「很有可能」在土耳其登場；土國總統艾多根曾致電澤倫斯基與普廷，表示願意促成兩人會面；澤普會的日期與地點未定，但據信應該是土國首都安卡拉或最大城伊斯坦堡。至於談判內容，阿拉哈米亞說，除了二○一四年遭俄國併吞的克里米亞，俄方已做出正式答覆，接受烏方立場；儘管並無正式書面確認，但俄方已在口頭上做出承諾。

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阿拉哈米亞還說，俄方同意就烏克蘭中立立場舉行公投，是結束戰爭的唯一辦法。在被問到若烏克蘭中立公投未過的後果時，阿拉哈米亞說，不是重新開戰，就是重新談判。

然而，俄方首席談判代表梅丁思基三日透過Telegram聲稱，雙方就停戰舉行高峰會還言之過早；烏方在有關中立與非核地位的相關問題上已更為務實，但在克里米亞和烏東頓巴斯地區問題上並未取得任何進展，因此他不認同烏國談判代表在普澤會上的「樂觀看法」。梅丁思基還說，俄方對克里米亞與頓巴斯的立場「維持不變」，雙方四日將繼續以視訊方式進行談判。

俄前官員︰普廷撐不了太久

另一方面，前俄羅斯能源部副部長米洛夫（Vladimir Milov）二日告訴美國有線電視新聞網（CNN），普廷目前雖仍大權在握，但可能撐不了太久，也許數週或數月；愈來愈多體制內的人會開始質疑普廷的所作所為，一般民眾也會不滿經濟情勢惡化與戰爭的龐大損失，菁英階層則將質疑國家的方向，以及普廷是否是正確的領導人。

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