徵兵13萬不用上前線 俄役男不信

隨著戰事延宕，愈來愈多俄羅斯役男擔心被強徵上戰場。圖為上月三十一日在烏克蘭第二大城哈爾科夫的一名被俘虜的俄羅斯士兵。（法新社）

2022/04/03 05:30

〔編譯張沛元／綜合報導〕隨著俄軍在烏克蘭戰爭中的攻勢停滯不前，許多屆齡的俄羅斯役男愈來愈擔心被送上戰場，一日起的年度春季徵兵更加劇此一恐懼。這次徵兵將徵召超過十三萬名役男服一年兵役，儘管軍方保證不會把義務役新兵送上前線打仗，然此說卻備受質疑，因為九○年代與兩千年初曾有數以千計菜鳥義務役命喪車臣，許多俄羅斯人迄今仍記憶猶新。

據美聯社報導，即將畢業的廿二歲役男弗拉迪斯拉夫說，他才不信當局說不會把義務役新兵送去打仗的說法；廿五歲的資訊專家狄米崔直言，當局說不打烏克蘭說了好幾個月，他憑什麼相信政府保證義務役不會被送上戰場？所有十八到廿七歲的俄羅斯男性都得服一年兵役，但有很大一部分人，特別是莫斯科與其他大城的役男，會以健康或大學延畢等理由逃避兵役；狄米崔雖已以醫療理由得以延召，但仍擔心會突然撤銷延召。

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100名義務役被迫上戰場 僅4人生還

即便俄國當局宣稱義務役新兵並未參與入侵烏克蘭的「特別軍事行動」，以及稍後改稱義務役是被「誤送」去打仗、被俘役男是補給兵而非上前線作戰，但愈來愈多俄羅斯人出面打臉，包括役男之母宣稱在網路上的被俘俄兵影片中認出服兵役的兒子，以及國會議員踢爆有一整連一百名義務役被迫簽字同意上戰場，最後僅四人生還。

為現代化軍隊與改善備戰，克里姆林宮近年來一直致力增加義務役轉簽志願役的比例，約一百萬部隊中有超過四十萬人是志願役，其中包括近十五萬名步兵；倘若烏俄戰爭持續延宕，此等人數恐不足以維持軍事任務；克宮最後恐面臨艱難的二選一，即若非以有限兵源繼續作戰與任由進攻停滯不前，就是甘冒眾怒擴大徵兵充員，但卻恐助長反徵兵情緒與導致政情動盪。當年俄國出兵車臣時就曾出現類似情況。

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