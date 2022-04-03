徵兵13萬不用上前線 俄役男不信
〔編譯張沛元／綜合報導〕隨著俄軍在烏克蘭戰爭中的攻勢停滯不前，許多屆齡的俄羅斯役男愈來愈擔心被送上戰場，一日起的年度春季徵兵更加劇此一恐懼。這次徵兵將徵召超過十三萬名役男服一年兵役，儘管軍方保證不會把義務役新兵送上前線打仗，然此說卻備受質疑，因為九○年代與兩千年初曾有數以千計菜鳥義務役命喪車臣，許多俄羅斯人迄今仍記憶猶新。
據美聯社報導，即將畢業的廿二歲役男弗拉迪斯拉夫說，他才不信當局說不會把義務役新兵送去打仗的說法；廿五歲的資訊專家狄米崔直言，當局說不打烏克蘭說了好幾個月，他憑什麼相信政府保證義務役不會被送上戰場？所有十八到廿七歲的俄羅斯男性都得服一年兵役，但有很大一部分人，特別是莫斯科與其他大城的役男，會以健康或大學延畢等理由逃避兵役；狄米崔雖已以醫療理由得以延召，但仍擔心會突然撤銷延召。
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100名義務役被迫上戰場 僅4人生還
即便俄國當局宣稱義務役新兵並未參與入侵烏克蘭的「特別軍事行動」，以及稍後改稱義務役是被「誤送」去打仗、被俘役男是補給兵而非上前線作戰，但愈來愈多俄羅斯人出面打臉，包括役男之母宣稱在網路上的被俘俄兵影片中認出服兵役的兒子，以及國會議員踢爆有一整連一百名義務役被迫簽字同意上戰場，最後僅四人生還。
為現代化軍隊與改善備戰，克里姆林宮近年來一直致力增加義務役轉簽志願役的比例，約一百萬部隊中有超過四十萬人是志願役，其中包括近十五萬名步兵；倘若烏俄戰爭持續延宕，此等人數恐不足以維持軍事任務；克宮最後恐面臨艱難的二選一，即若非以有限兵源繼續作戰與任由進攻停滯不前，就是甘冒眾怒擴大徵兵充員，但卻恐助長反徵兵情緒與導致政情動盪。當年俄國出兵車臣時就曾出現類似情況。