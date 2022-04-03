烏開7條人道走廊 紅十字會待命進馬立波

烏克蘭政府一日派巴士從馬立波等城市撤出難民。（法新社）

2022/04/03 05:30

〔編譯孫宇青／綜合報導〕烏克蘭黑海戰略港市馬立波等多個東南部城鎮，自烏俄開戰以來承受猛烈砲火，所幸人道疏離行動近日頗有進展，已有逾六千人在一日順利通過俄軍哨站抵達札波羅熱（Zaporizhzhia）。烏國政府二日將繼續開啟七條人道走廊，而國際紅十字會團隊也再次嘗試前往馬立波引導難民離開，可望帶來好消息。

烏克蘭副總理韋列舒克（Iryna Vereshchuk）一日晚間表示，政府從東南部伯德揚斯克（Berdyansk）派往馬立波接送難民的四十二台巴士，已順利通過俄軍哨站抵達札波羅熱，烏方從三月五日起就開始嘗試開闢橫跨這兩地的人道走廊，如今總算成功。此外，有十二台巴士則從梅利托波爾（Melitopol）載難民前往札波羅熱，當晚共有六二六六位平民抵達札波羅熱。

請繼續往下閱讀...

韋列舒克二日宣布，當天繼續開啟七條人道走廊，路線涵蓋馬立波至札波羅熱，官方巴士或私人車隊沿線行經伯德揚斯克、曼古什（Mangush）、托卡馬克（tokamak）、瓦西利夫卡（Vasylivka）、卡米揚斯克（kamyanske）等城鎮，最後抵達札波羅熱。此外，親俄分離主義份子掌控的盧甘斯克州魯別日諾耶（Rubizhne），也會開闢一條人道走廊至頓內茨克州巴赫姆特（Bakhmut）。

馬立波撤離行動 剩細節敲定

烏國總統澤倫斯基顧問阿列斯托維奇（Oleksiy Arestovych）二日表示，烏俄雙方日前在土耳其談判中對平民撤離達成共識，這兩天應該可以聽到馬立波難民順利撤離的好消息。

與此同時，國際紅十字會團隊一日原定前往馬立波，協助難民撤離，最終因安全考量被迫返回札波羅熱，但他們二日將再次嘗試前往救援。該會指出，馬立波撤離行動獲得烏俄雙方同意，但還在敲定主要細節。

烏境內648萬人流離失所

聯合國難民署（UNHCR）一日表示，自俄國二月廿四日侵烏以來，已有近四一四萬烏國民眾逃往國外，女性和孩童佔九成。聯合國國際移民組織（IOM）則指出，截至三月中烏國境內已多達近六四八萬人流離失所。

從馬立波撤出的難民在一日晚間順利抵達札波羅熱。（美聯社）

鄰國接受烏難民數量

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法