烏俄進入消耗戰 都有信心打勝仗

基輔州伊爾平的救難人員協助一名老婦撤離家園。（路透）

2022/04/03 05:30

〔編譯孫宇青／綜合報導〕俄羅斯入侵烏克蘭行動進入第五週後，俄軍開始採取「以退為進」策略，撤出基輔等北部據地後，再重新投入東部頓巴斯地區。華爾街日報一日分析，從俄軍集中部署頓巴斯，以及烏軍近日首度越境攻擊俄國儲油槽來看，雙方顯然都相信自己最終能獲勝，這使得短期內和談成功的機率降低。然而，戰事延長意味必須籌資、召集部隊、取得武器，對雙方都將是巨大考驗。

俄軍短期難以重新部署

分析指出，俄軍改變策略企圖控制頓巴斯後，可將火力集中較短的戰線、縮短補給線，並降低空中支援難度，同時也能全力圍攻駐守頓巴斯的部分烏軍最強單位。不過，專家認為，俄軍某些最強單位在攻佔基輔等北方城市期間受到重創，短期內難以重新部署。

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烏國前國防部長扎霍羅德紐克認為，儘管俄國人口多達一．四五億，遠勝烏國三千七百萬人口，但「人員欠缺訓練是大問題」，「他們現在的能力滿足不了戰略」。

打傳統戰 烏要靠西方支援

對此，俄國準備調派亞塞拜然與亞美尼亞爭議領土納哥諾卡拉巴克地區和喬治亞分離主義地區南奧賽提亞的駐軍，同時也徵召義務役，但後者屢傳抗命。前俄情報官員斯特列爾科夫指出，由於軍事計畫執行效果不佳，撤出基輔和切爾尼戈夫是必要的，尤其植被開始生長，烏軍更好藏匿發動襲擊，「我們需要部隊，戰爭會打很久」。

在烏國方面，雖然俄軍撤離基輔後，烏軍能以更短距離輸送防禦資源到頓巴斯，但這也意味烏軍需要更多重型武器，包括坦克、砲彈等，來應付戰事。扎霍羅德紐克認為，如果西方夥伴繼續支援，「我們有能力撐得比俄國久」。西方陣營原先都假設烏軍會迅速敗退，戰事將進入游擊戰，而支援刺針、標槍和輕型反坦克武器（NLAW）等可由單人操作的軍備，但烏軍實際上是在打一場動用戰機、攻擊直升機、長程火砲、坦克和防空設備的傳統戰爭，但這部分武器一直未受西方支援。所幸，英國等卅五國已允諾將提供這類軍備。

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