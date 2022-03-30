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    開戰逾月 烏克蘭電信遭遇強大網攻

    烏軍28日在基輔東郊的布洛瓦利市自行炸毀的一座橋上駐守，以阻止俄軍坦克通過。（美聯社）

    烏軍28日在基輔東郊的布洛瓦利市自行炸毀的一座橋上駐守，以阻止俄軍坦克通過。（美聯社）

    2022/03/30 05:30

    〔編譯周虹汶／綜合報導〕烏克蘭國營的「烏克蘭電信」（Ukrtelecom）及烏國官員廿八日表示，自俄羅斯上月廿四日進犯烏克蘭以來，烏國屢受干擾的網路服務廿八日再度遭遇「強大」網路攻擊，敵人這回鎖定「烏克蘭電信」資訊科技基礎建設。

    烏克蘭小型電信企業「Triolan」本月初也遭遇駭客攻擊，導致部分網路系統重啟，有些烏國用戶因此無法連線。總部設於英國倫敦的網路安全組織「NetBlocks」廿八日稍早透過推特指出，烏克蘭電信當天因「持續密集的全國性規模干擾」導致「連線崩潰」。烏克蘭電信則只說，為客戶安裝新的網路對談機制時，「一度遇到困難」。

    但烏克蘭國家特殊通信和資訊保護局局長希戈爾（Yurii Shchyhol）隨後表示，敵人已被擊退，烏克蘭電信網路服務已恢復運作。烏克蘭電信發言人也證實，服務逐步恢復正常。

    至於廿八日「敵人」為何，烏方未多做說明，但美國總統拜登廿一日曾表示，西方經濟制裁讓俄國面對「空前經濟代價」，直指俄國正「探索」透過網路攻擊報復美國的可能性。以色列軟體技術有限公司「Check Point」同日也指出，俄對烏發動戰事後，烏國和西方的北大西洋公約組織成員國遭遇網路入侵事件增多，攻擊源自中國網際協議地址的比例比開戰前增加一一六％。「美國之音」分析道，外界正密切關注中俄是否會分享網路攻擊情報。

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