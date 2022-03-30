要普廷下台? 拜登拒絕道歉

美國海軍六架EA-18G「咆哮者」（Growler）電子作戰機將進駐德國，以提升北約東翼沿線的防禦力。（美聯社檔案照）

2022/03/30 05:30

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國總統拜登結束歐洲之行，他廿六日於波蘭首都華沙演講時脫稿演出，指稱俄羅斯總統普廷是「屠夫」，「不能讓他繼續掌權」。言論一出，美國國務院、白宮以及西方盟國都急忙滅火，否認尋求俄羅斯政權更迭。拜登本人廿八日解釋稱，這些措辭是在表達對普廷發動烏克蘭戰爭的憤怒，而非美國政策有什麼變化，不會為此道歉，也不收回任何言論。

二月廿四日烏克蘭戰爭爆發至今，拜登和普廷未曾進行過對話。當被問及是否擔心普廷會有所回應時，拜登說：「我不在乎他怎麼想」。

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在莫斯科，克里姆林宮發言人佩斯科夫廿九日表示，俄羅斯和美國遲早需就安全問題​​進行對話，但兩國關係不可避免地會受到拜登對普廷「人身侮辱」的影響。他對記者說，個人侮辱只會在國家元首之間的關係上留下烙印，但「遲早我們將不得不談論戰略穩定和安全等問題」。

路透報導，拜登這番針對普廷的言論，呼應了俄羅斯和其他國家長期以來對美國帝國主義的指責。戰略與國際研究中心（CSIS）研究員洛森警告說，拜登的話落人口實，在俄國誹謗美國動機的虛假宣傳活動中，將成為重要素材。

拜登廿九日將在白宮會晤來訪的新加坡總理李顯龍，不具名美方官員事前透露，美國非常歡迎李顯龍來訪，一方面是星國同意制裁俄國，另一方面是拜登可藉這次會面，重申確保自由開放的印太地區的重要性，並凸顯白宮沒有因為烏克蘭戰爭而忽視印太。

美派電戰機至德 協防北約

另一方面，五角大廈發言人柯比廿八日表示，美國正向德國派遣六架美國海軍的EA-18G「咆哮者」電戰機，以提升北約的防禦戰力。EA-18G專精電子戰，可以干擾敵方雷達與防空系統，但柯比強調，這些飛機不是要來對付在烏國的俄軍。

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