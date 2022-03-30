西方擴大制裁供應鏈 削弱俄作戰能力

烏南戰略港市馬立波遭俄軍圍困轟炸，一名親俄民兵28日走近一棟已遭戰火摧毀的公寓大樓。（路透）

2022/03/30 05:30

〔編譯楊芙宜／綜合報導〕路透報導，美國財政部副部長艾迪耶摩（Wally Adeyemo）廿九日表示，美國與盟友計畫擴大對更多俄羅斯經濟部門制裁，鎖定攸關支撐俄軍入侵烏克蘭關鍵的多個產業，包括供應鏈，旨在削弱「克里姆林宮運作其戰爭機器的能力」。

烏克蘭總統澤倫斯基廿八日力促西方國家盡快收緊對俄國制裁，包括實施石油禁運，以阻止莫斯科有決定升高戰事的本錢，「我們還活著的人民必須等待。難道迄今俄軍所作所為還無法成為石油禁運的理由？難道（化武）磷彈還不夠？化學品工廠被攻擊或核電廠被攻擊還不夠？」

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艾迪耶摩正訪問歐洲，與盟友討論強化和執行懲罰俄羅斯的制裁，他廿九日在對倫敦智庫皇家國際事務研究所（Chatham House）的演說稿指出，除了制裁那些使克里姆林宮軍事行動得以進行的相關產業內公司之外，也計畫採取行動切斷其關鍵供應鏈，運用包括出口管制、制裁措施等整合方式，並鎖定俄國採用的另類軍事供應商。

自二月廿四日俄侵烏以來，西方國家實施制裁包括凍結俄國央行外匯資產、禁止與俄國主要銀行和富裕菁英進行強勢貨幣交易、限制先進半導體與其他技術出口等。艾迪耶摩認為這些制裁措施已使克宮資源遭到剝除，促使俄國經濟跛腳，他將制裁成果歸功於多方強烈應對努力，以及民主國家二戰後建立國際經濟和金融體系，包括國際貨幣基金、世銀、世貿組織前身等國際機構。

協助俄國寡頭 也難逃制裁

艾迪耶摩也警告，此國際金融體系和經濟市場不向那些不尊重領土完整與自決核心原則者開放，包括被鎖定制裁的俄國寡頭，而企圖協助他們隱匿資產的行動者，也會面臨制裁。他接受美媒CNBC訪問時直言，迄今未見到俄國能有效地避開制裁，但正試圖運用各種手段以避開經濟制裁，「我們希望對可能處於協助俄國利用和規避制裁的加密貨幣交易所、金融機構、個人、任何人，很清楚傳達：我們將會對你追究責任」。

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