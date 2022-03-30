戰略改變 美證實：俄軍開始撤出基輔周邊

烏軍近日奪回東北部近俄羅斯邊界城市托斯提也納（Trostianets），據稱俄軍撤離當地時丟盔棄甲。圖為當地一名婦女28日行經被摧毀的俄軍坦克。（美聯社）

2022/03/30 05:30

〔編譯陳成良／綜合報導〕俄羅斯入侵烏克蘭廿九日進入第卅三天，隨著雙方在土耳其舉行的第五輪談判落幕，美國國防部官員晚間證實，俄軍已開始將部隊撤出烏國首都基輔周邊，指為俄軍的「重大戰略改變」。稍早前，烏克蘭武裝部隊總參謀部也表示，俄軍已從基輔與北部城市切爾尼戈夫（Chernihiv）前線，撤走若干部隊。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，五角大廈官員透露，俄軍營級戰術群（BTG）已開始移動，有即將從基輔撤退的跡象；美方認為，這並非短期調度和重整，而是俄軍在基輔北方受挫後的長期戰術調整。此外，白俄羅斯媒體也蒐集影片指出，許多民眾目擊俄軍正從烏克蘭邊界向白俄撤軍。

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俄國國防部在烏俄第五輪談判結束後，也宣布將「大幅減少」在基輔及烏北切爾尼戈夫的軍事行動。不過，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）對此表示，目前尚未發現俄軍追求和平的任何嚴肅態度，強調俄方必須直接停止侵略、全面撤軍，並持續與各方對話。

在莫斯科，神隱多日的俄羅斯國防部長紹伊古廿九日表示，烏克蘭軍力已嚴重下降，並重申俄方第一階段軍事行動主要任務已經完成，並警告若北約組織（NATO）向烏方提供軍機和防空系統，俄方將做出「適當回應」。

俄軍掌控烏南馬立波

在遭到俄軍圍困猛攻的烏南戰略港市馬立波，市長波成柯（Vadym Boichenko）表示，馬立波基本上已被俄軍控制。英國皇家聯合軍事研究所（RUSI）研究員沃特林（Jack Watling）也指出，馬立波可能馬上就會陷落，導致東部烏軍陷入危機。

俄把人道走廊變死亡陷阱

馬立波仍有約十六萬居民受困，人道疏散路徑遭俄軍阻擋，缺水缺電，情況危急。俄方雖聲稱只要當地軍民繳械投降，即可透過人道走廊撤離，卻傳出俄軍在人道走廊襲擊難民。烏國總統澤倫斯基廿九日向丹麥國會發表演說時，痛批俄軍在馬立波犯下危害人道罪。烏方估計，當地死亡人數恐近萬。

國際特赦組織（AI）廿八日指俄軍在烏克蘭犯下「戰爭罪」，將人道走廊變成「死亡陷阱」，使用國際法禁止的武器，蓄意攻擊民用設施，超越無差別攻擊，有如當年敘利亞和車臣的翻版。

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