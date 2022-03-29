中俄綁在一起 加速外資逃離

中國和俄羅斯關係密切令外資不安，在俄國侵略烏克蘭後，中國經歷「前所未見」的資本外逃。圖為中國國家主席習近平（右）二月四日在北京接待前來參加北京冬季奧運會開幕式的俄國總統普廷（左）。（美聯社檔案照）

2022/03/29 05:30

〔編譯楊芙宜／綜合報導〕路透「熱點透視專欄」作家史溫尼（Pete Sweeney）撰文指出，中國和俄羅斯的密切關係使外國投資人感到不安；國際金融協會（IIF）研究顯示，俄羅斯發動侵略烏克蘭戰爭後，中國正經歷「前所未見」的資本外逃，而其他新興市場並未發現類似現象，反映中國資本外流情況在烏俄戰爭後更加惡化。

文章表示，IIF數據顯示，中國股市平均每日資金外流一度逼近五億美元（約一四五億台幣），已成為俄羅斯以外全球表現最差股市，北京近兩年來打壓上市中企已嚇壞投資人，現在烏俄戰爭造成大宗商品價格飆漲，一旦北京強迫中企協助俄羅斯總統普廷躲避制裁，美國恐將隨即施以報復，烏克蘭戰爭可能給予國際投資人停止投資中國的理由。

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政治敏感時刻 賣壓恐加劇

文章說，中國嚴格的資本管制、政策制定變化莫測，加上中國股市投資人多以當日沖銷為主，已讓嚴肅的金融機構卻步。避險基金經理人柴諾斯（Jim Chanos）就曾將中國市場比喻成蟑螂屋，資金進去容易出來難；趁著中國任意暫停交易等扭曲市場的做法大多停止之際，基金經理人現可較易匯回資金。

文章總結道，如果這波資本外逃持續，當前這波賣壓恐在政治敏感時刻加劇；中國國家主席習近平準備在今年下半年續任中共總書記，資本外逃代表北京吸引國際資金的一大挫敗。

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