中俄綁在一起 加速外資逃離
2022/03/29 05:30
〔編譯楊芙宜／綜合報導〕路透「熱點透視專欄」作家史溫尼（Pete Sweeney）撰文指出，中國和俄羅斯的密切關係使外國投資人感到不安；國際金融協會（IIF）研究顯示，俄羅斯發動侵略烏克蘭戰爭後，中國正經歷「前所未見」的資本外逃，而其他新興市場並未發現類似現象，反映中國資本外流情況在烏俄戰爭後更加惡化。
文章表示，IIF數據顯示，中國股市平均每日資金外流一度逼近五億美元（約一四五億台幣），已成為俄羅斯以外全球表現最差股市，北京近兩年來打壓上市中企已嚇壞投資人，現在烏俄戰爭造成大宗商品價格飆漲，一旦北京強迫中企協助俄羅斯總統普廷躲避制裁，美國恐將隨即施以報復，烏克蘭戰爭可能給予國際投資人停止投資中國的理由。
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政治敏感時刻 賣壓恐加劇
文章說，中國嚴格的資本管制、政策制定變化莫測，加上中國股市投資人多以當日沖銷為主，已讓嚴肅的金融機構卻步。避險基金經理人柴諾斯（Jim Chanos）就曾將中國市場比喻成蟑螂屋，資金進去容易出來難；趁著中國任意暫停交易等扭曲市場的做法大多停止之際，基金經理人現可較易匯回資金。
文章總結道，如果這波資本外逃持續，當前這波賣壓恐在政治敏感時刻加劇；中國國家主席習近平準備在今年下半年續任中共總書記，資本外逃代表北京吸引國際資金的一大挫敗。