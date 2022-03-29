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    俄獨媒專訪澤倫斯基 普廷全封殺

    烏克蘭總統澤倫斯基廿七日受訪表示，願就烏克蘭中立等議題與俄談判，但須經全國公投同意，並由第三國保障烏國安全。（歐新社）

    烏克蘭總統澤倫斯基廿七日受訪表示，願就烏克蘭中立等議題與俄談判，但須經全國公投同意，並由第三國保障烏國安全。（歐新社）

    2022/03/29 05:30

    〔編譯孫宇青／綜合報導〕烏克蘭總統澤倫斯基廿七日接受四家俄羅斯獨立媒體專訪，對烏俄戰況及雙方談判提出諸多想法，但俄國政府隨後下令禁止國內媒體發表。德國發行量最大的日報「畫報」（Bild）透過俄文報導烏俄戰況，也遭到俄方封鎖，在在顯示俄方竭盡全力控制國內資訊流動，阻止本國人民接觸不符合其官方立場的戰爭訊息。

    澤倫斯基的訪談不僅涉及兩國談判內容，更直言譴責俄國摧毀烏克蘭，呼籲俄國人民「支持真相」。不料，俄羅斯國家資訊科技、通訊及大眾傳媒監察機構（Roskomnadzor）隨即知會國內媒體，切勿發表訪談內容，表示官方已開始對發起訪談的媒體展開調查，並祭出反制措施，但未交代理由。

    與此同時，德國「畫報」為了向俄國民眾傳達俄軍侵烏真相，近來將戰爭相關新聞譯成俄文刊登在網站上，影音報導也配上俄文字幕，並在俄國人常用的社群軟體Telegram設立專屬頻道，以俄文推播報導。然而，俄國當局廿七日亦封鎖其網站，同樣沒有說明理由。但該報總編輯波伊艾（Johannes Boie）堅稱，將持續透過不同管道，向俄國人民傳遞異於政府宣傳的新聞和真相。

    據了解，俄國總統普廷日前才簽署法令，禁止國內個人或機構發布有關軍事行動的「假消息」，例如指稱俄對烏「特殊軍事行動」為「侵略」，違者面臨十五年有期徒刑。不僅如此，自上月底開戰以來，俄國已查禁美國之音（VOA）、英國廣播公司（BBC）等國際大媒體，同時也封鎖臉書、Instagram、推特等主流社群平台。

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