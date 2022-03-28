拜登嗆俄戰略失敗 普廷不能再掌權

美國總統拜登26日就俄羅斯侵略烏克蘭事件發表演說，直指這是俄國的「戰略失敗」，西方國家會與烏克蘭站在一塊。（美聯社）

2022/03/28 05:30

〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國總統拜登廿六日於波蘭首都華沙「皇家城堡」，就俄羅斯侵略烏克蘭事件發表重大演說，直指這是俄國的「戰略失敗」，西方國家會與烏克蘭站在一塊。他更警告俄國不要妄想在北約組織（NATO）土地上前進一吋，並呼籲俄國人民向俄國總統普廷追究國家遭全球制裁的責任，甚至揚言普廷「不能再掌權」，態度明顯轉趨強硬，但白宮隨後澄清拜登並非尋求推翻普廷，而是說普廷不能對鄰國施加權力。

白宮澄清非尋求推翻普廷

表達不能對鄰國施加權力

英國「金融時報」指出，儘管白宮出面緩頰，但拜登指普廷不該掌權的說法，象徵美國對烏克蘭衝突及美俄對峙的轉捩點，可能觸發美俄新冷戰，使兩國在近期衝突加劇；長遠來看，只要普廷繼續掌權，雙方戰略敵對現象也將更激烈。

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拜登的演說以「不要害怕」起頭，指此話為已故天主教教宗若望保祿二世（John Paul II）一九七九年返回家鄉波蘭演說的發言，指教宗演說後十年，蘇聯陣營瓦解，這個過程漫長且痛苦，歷經數年甚至數十年才有成果，就如同現在民主自由國家與專制力量的對抗，「我們必須下定決心長期作戰」。

拜登指控，儘管美國和北約數月來不斷外交斡旋，甚至他也親自說服普廷打消戰爭念頭，但「俄國從一開始就決心動武」；烏克蘭及其人民正在前線奮戰，一如匈牙利、波蘭、捷克斯洛伐克過去的經歷，目的不僅是為了自己的國家，也是為了保護促使自由人民團結的所有民主原則，「我們會與你們站在一起」。

拜登指出，北約僅是防禦同盟，俄國所指北約擴張對其構成威脅的言論偏離事實；俄國不希望北約靠近其邊境，卻反而導致北約團結起來。他強調，歐洲必須終止對俄國化石燃料的依賴，加速過渡到可再生能源，結束「國家能源需求受制於暴君的日子」，美國會予以協助；最迫切的是，歐洲務必保持絕對的團結。

拜登接著向俄國人民喊話，「你們不是我們的敵人」，「你們毋須背負這場戰爭」，最後更直言，「看在老天爺的份上，這個人不能繼續掌權。」（For God’s sake, this man cannot remain in power），顯然暗指普廷。不過，白宮隨後澄清，拜登不是在討論普廷政權更迭，而是在說「不能讓普廷在比鄰國家或地區施加權力」。

克里姆林宮發言人佩斯科夫則反擊道，俄國總統人選只有俄國人民才能投票決定，並非美國總統或美國人能決定。俄國一名官員更警告，對普廷的人身攻擊將「縮減雙邊關係的機會之窗」。

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