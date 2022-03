拜登嗆俄戰略失敗 普廷不能再掌權

美國總統拜登26日就俄羅斯侵略烏克蘭事件發表演說,直指這是俄國的「戰略失敗」,西方國家會與烏克蘭站在一塊。(美聯社)

2022/03/28 05:30

〔編譯孫宇青/綜合報導〕美國總統拜登廿六日於波蘭首都華沙「皇家城堡」,就俄羅斯侵略烏克蘭事件發表重大演說,直指這是俄國的「戰略失敗」,西方國家會與烏克蘭站在一塊。他更警告俄國不要妄想在北約組織(NATO)土地上前進一吋,並呼籲俄國人民向俄國總統普廷追究國家遭全球制裁的責任,甚至揚言普廷「不能再掌權」,態度明顯轉趨強硬,但白宮隨後澄清拜登並非尋求推翻普廷,而是說普廷不能對鄰國施加權力。

白宮澄清非尋求推翻普廷

表達不能對鄰國施加權力

英國「金融時報」指出,儘管白宮出面緩頰,但拜登指普廷不該掌權的說法,象徵美國對烏克蘭衝突及美俄對峙的轉捩點,可能觸發美俄新冷戰,使兩國在近期衝突加劇;長遠來看,只要普廷繼續掌權,雙方戰略敵對現象也將更激烈。

請繼續往下閱讀...

拜登的演說以「不要害怕」起頭,指此話為已故天主教教宗若望保祿二世(John Paul II)一九七九年返回家鄉波蘭演說的發言,指教宗演說後十年,蘇聯陣營瓦解,這個過程漫長且痛苦,歷經數年甚至數十年才有成果,就如同現在民主自由國家與專制力量的對抗,「我們必須下定決心長期作戰」。

拜登指控,儘管美國和北約數月來不斷外交斡旋,甚至他也親自說服普廷打消戰爭念頭,但「俄國從一開始就決心動武」;烏克蘭及其人民正在前線奮戰,一如匈牙利、波蘭、捷克斯洛伐克過去的經歷,目的不僅是為了自己的國家,也是為了保護促使自由人民團結的所有民主原則,「我們會與你們站在一起」。

拜登指出,北約僅是防禦同盟,俄國所指北約擴張對其構成威脅的言論偏離事實;俄國不希望北約靠近其邊境,卻反而導致北約團結起來。他強調,歐洲必須終止對俄國化石燃料的依賴,加速過渡到可再生能源,結束「國家能源需求受制於暴君的日子」,美國會予以協助;最迫切的是,歐洲務必保持絕對的團結。

拜登接著向俄國人民喊話,「你們不是我們的敵人」,「你們毋須背負這場戰爭」,最後更直言,「看在老天爺的份上,這個人不能繼續掌權。」(For God’s sake, this man cannot remain in power),顯然暗指普廷。不過,白宮隨後澄清,拜登不是在討論普廷政權更迭,而是在說「不能讓普廷在比鄰國家或地區施加權力」。

克里姆林宮發言人佩斯科夫則反擊道,俄國總統人選只有俄國人民才能投票決定,並非美國總統或美國人能決定。俄國一名官員更警告,對普廷的人身攻擊將「縮減雙邊關係的機會之窗」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法