俄15將領、指揮官陣亡

俄羅斯的戰略轉變

2022/03/28 05:30

〔編譯盧永山／綜合報導〕烏俄戰爭開打已逾一個月，俄羅斯軍隊傷亡慘重，俄國將領更成為烏軍鎖定的獵殺目標，迄今已有包括七名將軍在內的至少十五名高階指揮官在戰場中喪生。「華盛頓郵報」報導，俄國將領正以驚人速度陣亡，為二次世界大戰以來首見，這不僅將延宕俄國入侵的速度，重挫俄軍士氣，更進一步增強烏克蘭的抗俄決心。

烏克蘭官員指出，已有七名俄國將領陣亡，他們是被狙擊手擊斃，或在近距離戰鬥和轟炸中身亡。西方高層官員指出，「這是極不尋常的」，並證實這七名將領的姓名、軍階和陣亡狀態，分別是圖沙耶夫少將（Magomed Tushayev）、蘇霍維茨基少將（Andrei Soukhovetsky）、格拉西莫夫少將（Vitaly Gerasimov）、科列斯尼科夫少將（Andrei Kolesnikov）、米迪亞夫少將（Oleg Mityaev）、莫爾德維切夫中將（Andreï Mordvichev）、列贊采夫中將（Yakov Rezantsev）等人。

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一旦前述名單獲得證實，將意味在短短四週的戰事中，俄國有至少七名將領及更多陸軍、海軍指揮官陣亡，超過俄國在長達九年的車臣戰爭中最糟糕幾個月的耗損率，也超過俄國和蘇聯時代在阿富汗、喬治亞和敘利亞的戰役。北約組織（NATO）估計，至今有最多達一萬五千名俄軍官兵陣亡；俄國公布的數字則要保守許多，聲稱約一三五一名官兵陣亡，且只有一名將領死亡。

射殺將領是一種合法策略，烏克蘭官員也公開支持這種作法，並稱烏軍一直透過向前線附近的俄國指揮所集中火力，來延緩俄軍的推進速度。

軍事分析家和西方情報官員指出，由於俄軍在戰事上陷入困境，駐烏的俄國將領更可能暴露在最前線，高階軍官被部署在更靠近軍隊行動的地方。

烏國總統澤倫斯基辦公室顧問阿列斯托維奇（Oleksiv Arestovych）表示，在新的指揮結構就位前，斬首俄國高階軍官可減緩俄軍前進速度三至五天，並將斬首行動的成功歸功於出色的情報和俄國的弱點。

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