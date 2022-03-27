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    戴琪：美不再對中袖手旁觀 積極施壓北京 改變扭曲市場的行為

    美國貿易代表戴琪接受路透專訪表示，美國不會再「袖手旁觀」，將更積極施壓中國。（路透檔案照）

    美國貿易代表戴琪接受路透專訪表示，美國不會再「袖手旁觀」，將更積極施壓中國。（路透檔案照）

    2022/03/27 05:30

    〔編譯魏國金／綜合報導〕美國貿易代表戴琪指出，美國不會再「袖手旁觀」，將更積極施壓中國，以改變華府認定的扭曲市場的行為。她說，美國正擬定新的對中貿易政策作法。儘管她沒有提供相關具體措施，不過知情人士透露，美國下一步可能啟動新貿易調查，該調查恐導致關稅，甚至對中國實施禁運。

    美可能啟動新貿易調查

    戴琪接受路透專訪表示，美國需要新的、更有效的工具，來捍衛其經濟利益，以更好的與中國競爭。她說，「我們不會停止催促、挑戰中國去進行改革與轉變，我們承擔不起繼續袖手旁觀，等待中國做出決定；我們必須將劇本翻開新的一頁」。

    美國貿易代表署三月報告指出，中國「變本加厲其有害的貿易與經濟濫用行徑」，北京沒有兌現其在美中第一階段貿易協議中，額外採購兩千億美元美國產品與服務的承諾。自戴琪上任以來，一些美商高層對於懲罰中國進展緩慢表示失望。同時，美國二○二一年對中貿易赤字達到三五五三億美元，創二○一八年以來最高紀錄。

    戴琪承認相關挫折，但強調，過去一年華府解決與其他國家的長期爭端，就是為了聚焦中國引發的更大威脅。

    美國官員說，去年十一月戴琪恢復川普政府時期與歐盟、日本的三邊對話，尋求對中國的產業補貼以及其他「非市場政策與行為」達成共同應對方式，目標是取得ＷＴＯ支持。華府也考慮對中國的產業補貼啟動新的三○一條款調查，同時，國會正考慮跨黨派立法，以提升對商業機密的保護，並加快調查與排除程序。

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