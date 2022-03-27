烏強悍反擊 俄下修目標

俄國侵略烏東現況

2022/03/27 05:30

〔編譯孫宇青／綜合報導〕俄羅斯入侵烏克蘭一個月後，俄國國防部突在廿五日宣布，第一階段主要任務已大致完成，烏軍戰鬥力已被大幅削弱，接下來將集中火力解放由親俄分離主義份子掌控的烏國東部頓巴斯地區。分析指出，這意味俄國眼見戰事停滯，不得不承認策略失敗，「下調」軍事目標，以保住顏面。

俄稱首階段達標 專注烏東頓巴斯

烏國總統澤倫斯基回應，指烏軍的堅強抵抗給了俄軍「沉重打擊」、「重大損失」，促使俄國領導層產生簡單、合邏輯的想法，「我們必須進行有意義、迫切且公平的對話」。不過，他重申烏國不會為了和平放棄任何土地。

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俄軍第一副總參謀長魯茲柯伊說，烏國空軍和防空系統幾乎全被摧毀，海軍不復存在，也幾乎喪失有組織的後備力量，新重心會放在主要目標解放頓巴斯上，而俄軍行動將持續到「最高統帥設定的目標全部完成」。

魯茲柯伊宣稱，俄軍有一三五一人死、三八二五人傷，烏軍則有一．四萬人死、一．六萬人傷。然而，烏方反指俄軍陣亡一．六萬人。

俄國總統普廷宣稱，對烏用兵旨在「去軍事化」及「去納粹化」，外界咸認其目標是推翻澤倫斯基，以扶植親俄政權。不過，美國國防部研判，俄軍過去幾天雖持續空襲基輔，但地面部隊幾乎文風不動，顯示目前並不打算積極攻克基輔。英國國防部評估，俄軍傷亡過大，因此避開城市戰。

專家：俄重整旗鼓 為下階段準備

美國哥倫比亞大學教授畢德爾分析，俄軍進攻受挫，因此「下調」目標看似合理，但也不排除是認清最初多路發兵的策略錯誤，如今試圖在頓巴斯重整旗鼓，當作下一階段攻勢的起點。也有分析家指莫斯科可能在尋找脫離戰爭泥淖之道，集中精力控制頓巴斯，可讓普廷毋須認敗就能撤軍。

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