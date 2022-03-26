聯大決議要求俄停戰 中國又棄權

聯合國大會廿四日召開第十一屆緊急特別會議第九次會議通過決議，譴責俄羅斯進犯烏克蘭，要求俄國立即停戰。（歐新社）

2022/03/26 05:30

〔編譯周虹汶／綜合報導〕美國負責國防政策的國防部次長卡爾（Colin Kahl）廿四日指出，俄國侵略烏克蘭後，「在一定程度上」漸成中國「戰略累贅」。同日，聯合國大會再投票通過另一項壓倒性無拘束力決議：要求俄國「立即」停止對烏戰事，一四○國贊成、五國反對、含中國在內等卅八國棄權。

卡爾預言，侵烏行徑將使俄國變得更孤立，軍事、經濟、政治和地緣政治等層面都將看到俄國變弱。他認為，如今俄國已不比六週或六個月前，反而進一步成為中國的戰略累贅。不過，美國國防部即將發布的國防戰略文件仍將把俄國定位為「嚴重威脅」，只是俄國應無法長期挑戰美國體制，和中國不同。

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卡爾也研判，俄國的精確導引武器已將用盡，接下來可能更加依賴非導引炸彈和大砲。但他不認為俄國想和西方的北大西洋公約組織有全面戰爭。

在另一方面，聯合國大會繼二日透過要求俄羅斯停止武力進犯烏克蘭，廿四日再投票通過要求俄國立即停戰決議。聯合國目前有一九三個會員國。中國二日也棄權。廿四日反對的五國，則和二日完全相同，為俄國、白俄羅斯、北韓、厄利垂亞、敘利亞。

美駐聯合國大使葛林斐德指出，「絕大多數」國家支持決議，點明了俄國該為目前發生在烏國的嚴重人道危機及暴力「承擔全部責任」。她強調，俄國不僅在烏國看不到勝利，在聯合國也是。

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