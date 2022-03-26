才見神學士 中國外長突訪印度

中國外交部長王毅和印度外長蘇杰生（右）廿五日在印度首都新德里舉行會談。圖為兩人在會前跟媒體見面。（路透）

2022/03/26 05:30

〔編譯茅毅／綜合報導〕和俄羅斯同屬「金磚五國」（BRICS）與「上海合作組織」（SCO）成員國的中國及印度，自俄國二月入侵烏克蘭以來，仍拒絕譴責莫斯科。中國外長王毅廿四日突訪印度，廿五日在新德里會晤印度外長蘇杰生。這是自二○二○年六月造成廿名印軍和至少四名中國人民解放軍身亡的加萬谷衝突來，中國外長首次造訪印度首都。蘇杰生在會後說，兩人均同意烏國境內立即停火與回到外交及對話的重要性。

中印呼籲烏俄立即停火 重啟外交對話

王毅廿四日晚間從阿富汗首都喀布爾飛抵新德里，但印度外交部並未宣布他到訪。直到廿五日中午，蘇杰生才推文寫道，他將和王毅會談。蘇杰生指稱，未預先宣布係出於王毅建議。

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王毅在會後亦未對媒體發言。「亞洲國際新聞社」（ANI）畫面顯示，他從新德里的商業機場出來，並非附近的國防設施，而搭機訪印的外國政要大多會在降落在該設施。中國外交部在聲明中說，王毅表示，中印不應用邊界問題定義甚至影響雙邊關係發展，「中印應相互成就，而不是相互消耗」。

蘇杰生在會後記者會中說，兩人會談達三小時，「開放又坦率」，聚焦中印邊界僵局，包括加快兩軍在爆發摩擦之地區的「脫離接觸」與舒緩緊張的可能性。蘇杰生說，王毅談到北京期望中印關係正常，但他坦率表示，這將需要邊界恢復和平與平靜，在邊界緊張下，只要沿著該邊界部署重兵，中印關係就無法正常。自二○二一年二月以來，中印都從班公湖、高格拉及加萬谷北岸和南岸的若干地點撤軍。此外，王毅廿五日還和印度國安顧問多瓦爾（Shri Ajit Doval）會晤。

王毅日前在巴基斯坦召開的「伊斯蘭合作組織」（OIC）外長理事會中提及爭端地區喀什米爾問題，遭印度外交部批評，該地區純屬印度內政，中國等其他國家「沒有置喙立場」。印度媒體News18引述消息人士報導，王毅此行由中方主動提出，儘管可能見不到印度總理莫迪，惟仍可替莫迪和中國國家主席習近平今後的非正式對話鋪路。

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