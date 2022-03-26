普廷遭遇3大難題 戰爭新危險階段

一輛親俄民兵的裝甲運兵車24日在烏克蘭南部戰略港市馬立波行駛。（路透）

2022/03/26 05:30

兵力補充？ 報復西方軍援？ 升級焦土戰？

〔國際新聞中心／綜合報導〕烏俄戰爭滿月，俄軍攻勢受挫停滯，但美聯社引述專家看法，指戰爭正進入危險新階段，俄國總統普廷面臨三大困難抉擇，包括如何補充地面兵力、是否攻擊西方國家運送武器給烏國的管道，及是否升高戰爭代價，如訴諸焦土戰，逼烏國同意俄方停戰條件。

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儘管無法迅速取勝，普廷面對國際壓力，絲毫沒有放手打算。因為俄國在媒體受到國家管制下，民意大多數支持普廷發動戰爭。但原本處劣勢的烏克蘭軍隊，得益於多年來美國與北約國家的訓練，戰爭中又獲得源源不絕的外國武器，越打越有自信，逼得俄軍不得不重新組織戰線。

俄軍缺點 此役暴露無遺

俄軍最令人震驚的缺點在這場戰爭暴露無遺。普廷過去廿年致力俄軍現代化、專業化，但戰爭顯示他們準備不足、戰力整合協調欠佳。北約估計俄軍一個月損失七千至一萬五千人，與之前陷入的十年阿富汗戰爭泥淖人命損失相當。

美國前國防部長蓋茲說，普廷對俄軍的表現極端失望，「烏克蘭充斥著俄軍的徵員兵，他們不知為何上戰場；軍隊指管出現巨大問題，戰術糟糕到令人不敢置信」。戰爭爆發時，五角大廈評估基輔幾天內就會失守，烏軍幾週內就會戰敗，但這些都沒發生。

俄軍面對挫敗在不少地區改採守勢，普廷現在對烏克蘭城市改採包圍戰術，以空中及遠程火砲進行攻擊。美國智庫「大西洋理事會」廿三日評估，短期內俄軍不太可能獲得突破性戰果。

美國哥倫比亞大學教授畢德爾說，普廷轉變戰法，可能是判斷烏國總統澤倫斯基會無法忍受毀滅與人命損失，不得不妥協，但此舉只會強化烏國人民的反抗意志。

普廷戰法 反強化烏反抗意志

曾任北約歐洲指揮官的布里德洛夫（Philip Breedlove）說，俄羅斯有大量的後備軍力，烏克蘭要在戰場徹底擊敗俄軍不切實際，戰爭結果可能得視澤倫斯基到底願意接受那一種談判方案而定。不過，烏克蘭可以藉由迫使俄軍付出高昂代價，不得不接受談判結果及撤軍，來宣稱贏得勝利。

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