拜登訪波蘭挺烏 警告中國勿站錯邊

美國總統拜登25日搭乘空軍一號專機訪問波蘭里茲索夫（Rzeszow），當地距離烏克蘭邊界僅100公里，他會晤美國陸軍第82空降師官兵，並第一手了解協助烏克蘭難民的人道援助。（路透）

2022/03/26 05:30

〔編譯管淑平／綜合報導〕美國總統拜登與歐盟國家領袖廿四日出席歐盟理事會會議，會中同意烏克蘭版「馬歇爾計畫」，將設立烏克蘭團結信託基金，支持烏國戰後重建。另外，美歐也共同宣佈美國和其他國家增加對歐洲的液化天然氣出口量，降低歐洲對俄羅斯能源依賴。

歐盟理事會廿四日聲明，歐盟同意成立「烏克蘭團結信託基金」，邀請國際夥伴參與，並立即著手準備，同時呼籲歐盟執委會提供協助，幫助烏克蘭實施必要的改革。烏克蘭重建信託基金類似第二次世界大戰後美國援助西歐重建的「馬歇爾計畫」。

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美歐同意烏克蘭版「馬歇爾計畫」

拜登廿四日在北約峰會記者會上表示，應將俄羅斯逐出二十國集團（G20），也暗批中國是背後支持俄羅斯侵略的「藏鏡人」，警告中國不要站錯邊。拜登說，他已向中國領導人習近平表明，「確保他明白協助俄羅斯的後果」，「中國了解其經濟的未來，與西方的關係密切程度甚於與俄羅斯」。

拜登廿五日訪問波蘭東南部里茲索夫（Rzeszow），該地距離烏克蘭邊界約一百公里，設有美軍基地。拜登會晤第八十二空降師的官兵與人道救助專家，聽取他們對烏國難民危機的意見，也坐下來與官兵共享披薩。

拜登廿六日將在波蘭首都華沙會晤波蘭總統等政界領袖並發表演說。美方預告，拜登將重申，會保護北約每一寸領土，力挺北約盟邦。

北約峰會 拜登：應將俄逐出G20

稍早，拜登與歐盟執委會主席馮德萊恩共同宣佈，美國和其他國家今年增加對歐洲液化天然氣出口量一五○億立方公尺，未來幾年進一步提高出口量，藉此進一步孤立莫斯科。歐盟四十％的天然氣來自俄國。拜登批評普廷利用能源獲利「驅動戰爭機器」。馮德萊恩說，歐洲的目標是要擺脫對俄國化石燃料的依賴。

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