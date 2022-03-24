烏難民湧進波蘭 西班牙伸援

一名抗議人士廿二日在瑞士洛桑金融時報大宗商品全球高峰會外舉牌抗議，呼籲抵制未響應西方國家制裁、暫停俄羅斯業務的跨國企業雀巢公司。（歐新社）

2022/03/24 05:30

美協助烏國癌童就醫

〔編譯周虹汶／綜合報導〕根據聯合國難民署（UNHCR）截至廿二日數據，俄羅斯進犯導致跨越國境逃難的烏克蘭難民累計多達三六二萬人，以流向波蘭二一四萬人為最大宗。有鑑於此，常在危機中挺身而出的西班牙首都馬德里的計程車司機十八日再度動身，共廿九台車五天跋涉六千公里往返波蘭首都華沙，送去救援物資、再載出一三五名烏國難民。四名罹癌的烏國孩童，也在美國政府協助下赴美繼續抗癌療程。

和其他難民一起徒步或搭車來到華沙，逃離烏克蘭的廿二歲特拉琪（Khrystyna Trach）打算投靠生活在西班牙的姊姊，但近三千公里路程讓她不知如何是好。所幸得知發起上述行動的「馬德里計程車專業聯盟」車隊救難服務，她和其他以婦孺為主的部分難民幸運上車，在同車兩名運將輪流駕駛五天後，終於迎向馬德里曙光。不過，她念著把她一手帶大但還留在烏國首都基輔的祖父母，打算在西班牙努力賺錢，希望藉此幫助祖國以及家鄉親友。

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「馬德里計程車專業聯盟」預估整起行動將耗資五萬歐元，主要是油錢和道路收費，在各界捐款下終得上路。其中絕大部分其實是計程車司機自掏腰包，他們的熱血讓部分運將子女主動拿出小撲滿，共同響應愛心行列。

至於飛往美國繼續治療癌症的四名烏國孩童，年齡介於九個月到九歲之間。美國國務院廿二日表示，「小孩們是危機中最脆弱的一群」，這四名烏國癌童逃至波蘭後，「對極度特殊治療有迫切需求」，鑑於歐洲兒科腫瘤的治療人數已幾近極限，他們廿一日在親戚陪同下飛往美國田納西州慈善機構「聖裘德兒童研究醫院」（St. Jude Children’s Research Hospital）進行治療，若和烏國、歐洲夥伴溝通順暢，未來可望循此模式嘉惠更多烏國受難癌童。

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