傳白俄近日參戰 俄招募「納粹獵人」

烏克蘭西部日托米爾州（Zhytomyr）的瑪利連市（Malyn）十二日遭俄羅斯軍機轟炸，當地的俄羅斯正教會成了斷垣殘壁，民眾在附近立牌詛咒進犯烏國的俄國總統普廷。（歐新社）

2022/03/24 05:30

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國與北約組織情報顯示，白俄羅斯可能很快將加入烏俄戰爭，不久後就會出兵，目前只是在營造「一個合理化出兵的環境」。此外，俄國也傳出籌組外籍兵團出征烏克蘭，最新的消息是正從名為「伊斯蘭國獵人」的敘利亞部隊中招募僱傭兵，初期數以百計戰士投入烏克蘭戰傳白俄近日參戰 俄招募「納粹獵人」入侵烏克蘭。

獨立新聞媒體「中東之眼」報導，俄羅斯支持的「伊斯蘭國獵人」部隊成立於二○一七年，投入打擊激進聖戰組織伊斯蘭國的工作。該部隊加密通訊軟體Telegram官方帳號已經對廿三到四十九歲的男性發出召集令，要求有意願的戰士於十七、十八日前往敘利亞中部城市荷姆斯的基地報到，並稱合格者將會接獲後續通知。

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與此同時，烏軍在臉書發文稱，利比亞東部軍事強人哈夫塔（Khalifa Haftar）也在募集傭兵部隊的同時，本月稍早前往克里姆林宮簽訂協議，同意將利比亞的志願士兵送到烏克蘭，與俄軍一同作戰。俄國總統普廷曾在十一日公開表示，預計將有一萬六千名中東志願者前往烏克蘭作戰。

另據美國有線電視新聞網（CNN）報導，一名北約官員廿一日表示，白俄羅斯參戰的可能性越來越大，因為普廷需要支援，提供任何支援都有幫助。報導引述白俄羅斯反對派消息來源說，白俄作戰部隊最快幾天內就會進入烏克蘭，幾千名兵力已經就緒。一名北約高級情報官員表示，北約評估認為，白俄羅斯政府「正準備營造一個能合理化出兵烏克蘭的環境」。

此次戰役，部分俄軍是從白俄領土對烏克蘭發動攻擊，在克里姆林宮上個月入侵烏克蘭之前，數千名俄軍就在白俄集結，兩國聲稱是為了訓練演習；而根據北約情報及雷達監控顯示，俄軍自開始侵略以來，一直利用白俄羅斯當作空軍行動的「跳板」，白俄羅斯上月還著手修憲，將允許友軍和核武器常駐該國。美歐針這場戰爭的制裁對象，就包括白俄羅斯總統盧卡申科。

不過北約軍事官員直言，白俄羅斯是否會參戰最終仍須由俄羅斯官方決定，他說︰「這跟盧卡申科要什麼無關，而是攸關普廷是否想要此區域內又多一個不穩定的國家和政權。」他強調，「介入侵烏戰爭，必定將破壞白俄羅斯的穩定」。

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