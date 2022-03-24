俄軍贏不了 狂轟馬立波成死城

22日的衛星照片顯示，烏克蘭南部港市馬立波在俄軍持續攻擊下，數棟建築物起火。（路透）

2022/03/24 05:30

〔編譯陳成良／綜合報導〕俄羅斯入侵烏克蘭廿三日進入第廿八天，戰況依然膠著，遭圍困的南部港市馬立波拒絕投降後，持續遭俄軍狂轟濫炸，估計當地還有約十萬人受困，且得不到食物、水、電力或暖氣供應。據逃出這座圍城的居民描述，當地已成為滿街充斥死屍和全毀建物的冰冷地獄。烏國檢察總長維涅迪克托瓦（Iryna Venediktova）更指控，俄軍包圍馬立波的行為已構成「種族滅絕」。

40萬人剩10萬 死傷恐2萬

維涅迪克托瓦辦公室廿三日透過傳訊應用程式Telegram說，俄國侵烏戰事迄今已造成一二一名兒童死亡、一六七名兒童受傷。她強調，俄軍在馬立波遂行毫無規範的殘暴攻擊，烏克蘭將在國際上推動讓這次圍城被定調為種族滅絕。

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俄新社指稱，俄軍和俄羅斯支持的分離主義民兵已佔領半座城市。馬立波市議會表示，在俄軍無情猛轟下，當地已成為「灰飛煙滅的死地」。聯合國救援機構估計，馬立波約有兩萬平民傷亡，死者可能多達三千人。

馬立波在戰前有約四十萬人口，烏克蘭總統澤倫斯基廿二日在視訊談話中表示，馬立波已一無所有，當地近十萬人處於非人道狀態，沒有食物、飲水和醫療用品，但俄軍猛烈攻勢仍持續不斷。他表示，過去廿四小時就有七千多人逃離馬立波，但難民試圖經由「人道走廊」逃難時，卻遭俄軍俘虜。澤倫斯基再次呼籲俄國放行協商好的安全人道走廊，讓平民通行。

「人權觀察」（Human Rights Watch）指出，數萬名逃出馬立波的平民描述，當地已成為「一座滿街都是死屍，建築只剩斷垣殘壁的冰冷地獄」。該市副市長奧洛夫告訴美國有線電視新聞網（CNN），該市遭到全面封鎖，得不到任何人道援助，「俄羅斯飛機每天投下五十至一百枚炸彈…大量死亡、哭泣與可怕的戰爭罪行。」

赫爾松 30萬人口即將斷糧

馬立波是亞速海主要港口，一旦被佔領，俄軍將可打通二○一四年兼併的克里米亞通往烏東頓巴斯地區親俄勢力陣營的「陸橋」，並斷絕烏南黑海沿岸的外來補給路線。已落入俄軍手中的南部大城赫爾松，情況也不樂觀。烏克蘭當局指控，俄國阻止人道救援物資進入當地，卅萬居民的糧食即將耗盡。

侵略者的代價

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