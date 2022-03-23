歐盟將組快速部隊 應對危機

歐盟執委會副主席暨歐盟外交和安全政策高級代表波瑞爾21日表示，希望歐盟各國領袖針對進一步制裁俄羅斯展開討論。（彭博）

2022/03/23 05:30

二○三○前加強安全防衛

〔編譯周虹汶／綜合報導〕歐洲聯盟廿一日指出，鑑於俄羅斯入侵烏克蘭使歐洲「重現戰事」、面對「更具敵意的安全環境」及地緣政治轉變，歐盟理事會已正式通過《戰略指南》（Strategic Compass），加強歐盟二○三○年前的安全與防衛政策、提高歐盟戰略自主性，以及強化和北大西洋公約組織、聯合國等夥伴合作，歐盟也決定要建立一支成員最高達五千人的快速反應部隊，以利在發生危機時快速部署。

歐盟新聞稿指出，《戰略指南》提出具體可行方案和明確時間，以行動、投資、夥伴、安全為四大支柱，含括所有面向的安全與防衛政策。歐盟外交和安全政策高級代表波瑞爾聲明表示，「威脅增加及無所作為的代價是明確的」。在行動上，為因應各種類型危機，歐盟將建立一支強大的「歐盟快速部署能力」部隊，兵力上看五千人，以便屆時快速有力反應；另外也要求能夠在複雜環境下，於卅天內部署裝備齊全的共同國防和安全政策（CSDP）任務專家兩百人；也預定於陸地和海上定期進行實戰演習，並增強軍事機動性，充分運用「歐洲和平基金」來支援合作夥伴。

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強化情報、網路與資訊戰合作

在安全上，歐盟各國決定加強情報、網路與資訊戰合作，研擬歐盟整體太空防禦戰略，並加強海事安全。

至於歐盟戰略夥伴，除了北約、聯合國，還有歐洲安全與合作組織（OSCE）、非洲聯盟（AU）、東南亞國家協會（ASEAN）等區域夥伴待強化關係；對於美國、加拿大、挪威、英國、日本等志同道合的國家，則須深化雙邊關係；在西巴爾幹、歐洲東部和南部、非洲、拉丁美洲，也須加強開發CSDP夥伴。

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