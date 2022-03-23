中國東航空難 劉鶴坐鎮救援

一架中國東方航空客機，廿一日下午於廣西梧州市藤縣山區墜毀，機上一三二名乘客和機組人員生死未明，飛機殘骸四處可見。（路透）

2022/03/23 05:30

〔編譯盧永山／綜合報導〕中國東方航空一架波音七三七─八○○型客機，廿一日下午於廣西梧州市藤縣山區墜毀，成為十二年來中國首起空難，機上一三二名乘客和機組人員生死未明，但證實無外國乘客。

機上無外國乘客

在中國領導人習近平指示下，中國國務院副總理劉鶴和國務委員王勇已赴廣西指導現場救援。美國國家運輸安全委員會（NTSB）也針對此事故指派一名調查員；波音則說，其技術專家將全面協助調查這起事故。

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空難發生後，中國已派遣約六百人前往現場，搜索失事班機的飛行紀錄器（黑盒子）和座艙通話紀錄器，但尚無所獲。

中國國家應急處置指揮部廿二日晚間在梧州公布調查進展，稱該機在廿一日十四時十七分保持巡航高度進入廣州管制區；十四時廿分航管員就發現飛機高度急劇下降，多次呼叫機組未有任何回應；十四時廿三分雷達訊號消失，經證實墜毀，目前現場已經發現客機殘骸和碎片，但尚未發現倖存人員。

東航說，這架飛機機齡六．八年，起飛前符合適航要求，機組人員健康狀況良好，飛行經歷完備。

根據媒體報導，網路上有一段由梧州市北辰礦業公司拍攝的影片顯示，該客機並未解體，機頭朝下、垂直墜向山林，全部過程不到五秒。

中國航空學會「航空知識」雜誌主編王亞男根據上述影片和相關數字指出，客機從八千多公尺的高空快速墜落，幾乎可以確定完全失去了上升性能，機師失去對飛機的控制。

美國聯邦航空總署（FAA）前署長艾威爾表示，從巡航高度開始的事故，通常是由天氣、蓄意破壞或機師失誤所造成的。

在空難發生後，東航和兩家子公司已停飛二二五架同型飛機。中國上一次發生空難是在二○一○年，這次失事打破中國將近十二年來飛安零事故的紀錄，恐使監管部門祭出一波監管審查。

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