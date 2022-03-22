烏情報︰俄菁英密謀暗殺普廷

俄羅斯侵略烏克蘭引發全球公憤，烏克蘭總統澤倫斯基不斷透過視訊，向世界各國國會和反戰民眾發表演說，傳遞堅毅不屈抵抗強權的領袖形象，贏得舉世矚目。最新一期德國「明鏡周刊」（Der Spiegel）便以澤倫斯基為封面故事，探討這位政治素人的崛起過程和順應時機培育而成的溝通和領導能力，更將他比擬為穿著橄欖綠Ｔ恤的前英國戰時首相邱吉爾，或是古巴革命英雄切．格瓦拉（Che Guevara）。（取自明鏡周刊推特）

2022/03/22 05:30

〔國際新聞中心／綜合報導〕烏克蘭總統澤倫斯基廿日再次提議，與俄羅斯總統普廷在以色列耶路撒冷舉行和平談判，並呼籲以色列改變中立政策，展現對烏國的堅定支持。與此同時，澤倫斯基也直接訴諸莫斯科當局和俄國人民，在美國有線電視新聞網（CNN）的專訪中警告，若和平談判失敗，將意味著開啟第三次世界大戰，因此「就算我們只有一％機會停止戰爭，我們也必須抓住這個機會。」

烏總統再籲普廷談判

澤倫斯基廿日向以色列國會（Knesset）發表視訊演說，多次將俄軍入侵烏國比擬為納粹德國對猶太人的種族屠殺計畫「最終解決方案」（Final Solution），質疑以國拒絕向烏國銷售「鐵穹」（Iron Dome）防空系統的決定。不過，澤倫斯基同日晚間透過Telegram發佈的最新影片中，仍感謝以色列總理班奈特（Naftali Bennett）為促成談判所做的努力，「 因此我們遲早可以和俄羅斯展開對話。也許就在耶路撒冷。」

請繼續往下閱讀...

另一方面，紐約郵報（New York Post）報導，烏克蘭國防部情報總局（Chief Directorate of Intelligence）廿日透過臉書（Facebook）發文聲稱，俄國消息人士透露，一群「有影響力的人」正密謀推翻普廷，手段包括下毒、突然發病、意外事故等，甚至已選中俄羅斯聯邦安全局（FSB）局長波特尼科夫（Alexander Bortnikov）為繼任人選。據稱波特尼科夫因為「致命失算」，導致入侵烏克蘭進度緩慢且代價高昂，遭到普廷責備，兩人因此鬧翻。

本月稍早，美國共和黨籍聯邦參議員葛蘭姆也呼籲俄國內部的有識之士挺身而出，「採取一切可能手段把這傢伙除掉」，以免成為戰爭罪中的同謀，但遭美國朝野兩黨猛烈抨擊，白宮發言人莎琪也說這並非美國政府的立場。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法