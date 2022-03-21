焦點評論》「拜習會」後的中國

美國總統拜登十八日與中國國家主席習近平視訊會談。（路透）

2022/03/21 05:30

記者鄒景雯／特稿

三月十八日，美國總統拜登與中共總書記習近平通了將近兩小時的電話，會後，針對俄羅斯侵略烏克蘭所爆發的戰事，北京與白宮分別對外說明了各自的立場，其中，台灣也成為雙方討論的事項。「拜習會」之後，中國將何去何從？問題不在中國此後會講什麼話，而是中國是否甘冒大不韙，在經濟、軍備上實質「援俄」？一旦北京踏出紅線，後果已可清楚盤點。這個關鍵要害，習近平心知肚明。

不論普廷與習近平在事前串謀與否，按照過程論，俄羅斯無法速戰速決，造成中國已經被俄羅斯拖下水，這是不爭的事實。截至目前為止，中國遭受池魚之殃，至少包括：為示「中立」，導致多年經營的歐洲地盤為之鬆動，絲毫不讓與美國的戰略競爭態勢更為嚴峻。德國外交部長公開直指北京透過援助計畫，在聯合國操縱選票，暗示中國才是未來真正的挑戰，正是這個歐盟領頭國多年來前所未有的政策轉向；梅克爾任內所打造累積的中德互信長城，可以說就此完全毀於瞬間。

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不僅中國受到政治孤立的示警，排山倒海而來，中國社會遭受經濟巨大變動的衝擊，早就提早反映。中概股在美國股票市場集體倒地，不只出於審計因素，投資人憂慮中國成為下一個制裁目標的陰影，尤其重挫市場信心，迫使中國國務院金融委、證監會連日來信心喊話，不惜調整境外上市規則，出手救市，僅是冰山一角。所有在中國的外企，看到俄羅斯境內國際品牌的下場，不會不重新計算在中國市場繼續經營的風險，這是北京已經面臨的挑戰，正對今年準備召開二十大的習近平增生「反維穩」變數。

拜習結束視訊對話，這兩天由國務委員王毅領軍涉外、宣傳單位，一路開始升級自我辯護，類似「棄權票也是一種和平的態度」、「許多開發中國家與中國有共同語言」，或是自以為高明、實則天真地諷刺美國「你能不能幫我打你的朋友，這樣我以後可以專心打你？」這些曲調一致透露了某種可能發展，中國嘴巴硬了，通常是行動硬不了的反射，刻在懸崖邊上的普廷，頻頻向習近平呼救，結果如何，且拭目以待。

之所以說中國喉舌天真，誰都知道美國在川普時代已經啟動了十年發展戰略，內容無他，就是鎖定威權中國專心打擊，幾年下來，始終心無旁騖，今年普廷跑出來插花，對於美國來說，不但不會因此分心，反而可以藉機尋找更加要重擊中國的正當性。中國基於「百年國恥情結」（居然刻意遺忘俄羅斯也是八國聯軍之一）以及「中俄反美戰線」原因，近月來在均是盟邦的烏俄問題上左支右絀，事實上已經免費提供了美國在東西方民主陣營擴大「仇中」「疑中」的新生彈藥，中國仍不自知的兀自在門口挖坑，難道是今後不打算出門嗎？

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